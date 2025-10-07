बिहार में पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगी ज्योति सिंह? INDIA के नेता का बड़ा दावा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीत भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद के बीच नया दावा किया है. सपा नेता अवलेश सिंह ने कहा है कि पवन सिंह को बलिया की बेटी ज्योति सिंह को स्वीकार करना पडे़गा. उन्होंने कहा कि अगर पवन ने स्वीकार नहीं किया तो ज्योति गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी.

सिंह ने कहा कि हम लोगों का यह कहना है कि ज्योति सिंह बलिया की बेटी है. पवन सिंह ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया. सबसे पहले पवन सिंह आरा में तलाक दाखिल किया. इसके बाद जब लोग आरा गए तब वह बैकफुट पर आए और ज्योति को एक्सेप्ट किया.

ज्योति को स्वीकार करें पवन सिंह- अवलेश

सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा कि पवन सिंह को चाहिए कि वह मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखें. उन्होंने शादी की है और मंच पर ज्योति की मांग में सिंदूर भरा है और बलिया के शंकर होटल में शादी की है. हिंदू रीति के हिसाब से उन्हें ज्योति को स्वीकार करना चाहिए.

Bihar Elections 2025: सीएम या डिप्टी सीएम? किस पद पर मानेंगे VIP चीफ मुकेश सहनी... खुद किया खुलासा

इन सबके बीच पवन सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि जब वहअपना घर नहीं संभाल सकते हैं तो जनता को कैसे संभालेंगे. सोशल मीडिया पर सिंगर के पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं पति-पत्नी के इस विवाद में सिंगर खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े. उन्होंने ज्योति सिंह का सपोर्ट करते हुए पवन सिंह को सलाह दी कि वह अपना घर संभालें. उन्होंने कहा कि मेरी भी बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो एक पिता के तौर पर मुझे कितना दुख होगा. ऐसे में दोनों मिलकर मामले को सुलझा लें.