बिहार में पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगी ज्योति सिंह? INDIA के नेता का बड़ा दावा

बिहार में पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगी ज्योति सिंह? INDIA के नेता का बड़ा दावा

Pawan Singh VS Jyoti Singh: समाजवादी पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद के बीच नया दावा किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 12:38 PM (IST)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीत भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद के बीच नया दावा किया है. सपा नेता अवलेश सिंह ने कहा है कि पवन सिंह को बलिया की बेटी ज्योति सिंह को स्वीकार करना पडे़गा. उन्होंने कहा कि अगर पवन ने स्वीकार नहीं किया तो ज्योति गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी.

सिंह ने कहा कि हम लोगों का यह कहना है कि ज्योति सिंह बलिया की बेटी है. पवन सिंह ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया. सबसे पहले पवन सिंह आरा में तलाक दाखिल किया. इसके बाद जब लोग आरा गए तब वह बैकफुट पर आए और ज्योति को एक्सेप्ट किया. 

ज्योति को स्वीकार करें पवन सिंह- अवलेश

सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा कि पवन सिंह को चाहिए कि वह मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखें. उन्होंने शादी की है और मंच पर ज्योति की मांग में सिंदूर भरा है और बलिया के शंकर होटल में शादी की है. हिंदू रीति के हिसाब से उन्हें ज्योति को स्वीकार करना चाहिए.

Bihar Elections 2025: सीएम या डिप्टी सीएम? किस पद पर मानेंगे VIP चीफ मुकेश सहनी... खुद किया खुलासा

इन सबके बीच पवन सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि जब वहअपना घर नहीं संभाल सकते हैं तो जनता को कैसे संभालेंगे. सोशल मीडिया पर सिंगर के पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं पति-पत्नी के इस विवाद में सिंगर खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े. उन्होंने ज्योति सिंह का सपोर्ट करते हुए पवन सिंह को सलाह दी कि वह अपना घर संभालें. उन्होंने कहा कि मेरी भी बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो एक पिता के तौर पर मुझे कितना दुख होगा. ऐसे में दोनों मिलकर मामले को सुलझा लें.

Published at : 07 Oct 2025 12:27 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
वीडियोज

Season's First Snowfall: J&K के Sonamarg, Gulmarg में बर्फबारी, बढ़ी पर्यटकों की उम्मीद
Bihar Floods: Raxaul में Hanuman Mandir डूबा, 3 फीट पानी में भगवान की मूर्तियां!
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
फोटो गैलरी

