बिहार में दुलारचंद की हत्या पर सपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, पूछा- ये जंगलराज नहीं?

बिहार के मोकामा में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार के समर्थक दुलार चंद की हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है. विपक्षी दल इस हत्याकांड को लेकर सत्तापक्ष और राज्य की क़ानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने भी राज्य में जंगलराज को लेकर घेरा है.

सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सवाल ये है कि जो लोग बिहार में जंगलराज की बात करके वोट मांग रहे हैं, आज बिहार में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि जंगल राज है. जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जो आरोपी हैं उसकी गिरफ़्तार नहीं हुई.

बिहार की क़ानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

सपा प्रवक्ता ने कहा कि ये बड़ा सवाल है कि आख़िर 'जंगलराज' क्या है? जंगलराज की परिभाषा क्या है? अगर नामज़द अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? पोस्टमॉर्टम तो बाद की बात होगी. जब कोई अपराधी जो आरोपी है वो घूम रहा है, क़ानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहा है तो समाजवादी पार्टी मानती है कि बिहार में असल में 'जंगलराज' यही है.

Lucknow, Uttar Pradesh: On the Mokama murder case, SP spokesperson Fakhrul Hasan Chand says, “The question is, those who are seeking votes in Bihar by talking about Jungle Raj, today no one is asking whether Jungle Raj actually exists. A case has been filed, yet the accused have… pic.twitter.com/nTObyxSYhU — IANS (@ians_india) November 1, 2025

उन्होंने कहा कि चुनाव में जो लोग जंगलराज के नाम पर वोट माँग रहे हैं उन्हें आईना सामने रखना चाहिए. वहीं सपा सांसद राजीव राय ने भी बिहार की क़ानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ करके दिखाया है.

Mau, Uttar Pradesh: On the Bihar elections, MP Rajiv Rai says, “The people of Bihar have been waiting. Those who came promising good governance have proven that even after 20 years, they remain among the poorest; migration continues, and crime persists. It is time to give a… pic.twitter.com/hj815ELyHP — IANS (@ians_india) November 1, 2025

सपा सांसद ने किया बड़ा दावा

वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि जो लोग सुशासन का वादा करके आए थे, हकीकत ये है कि बिहार आज भी सबसे गरीब है. पलायन जारी है अपराध जारी है, ऐसे लोगों के मुक्ति लेकर एक नया तेज तर्रार नौजवान जिसने अपने 17 महीने के कम कार्यकाल में भी बहुत कुछ करके दिखाया उसे मौका दें. मुझे उम्मीद है कि 14 तारीख के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे.

'मैं नहीं डरूंगा..', जान से मारने की धमकी पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया



