हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिहार में दुलारचंद की हत्या पर सपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, पूछा- ये जंगलराज नहीं?

बिहार में दुलारचंद की हत्या पर सपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, पूछा- ये जंगलराज नहीं?

UP News: समाजवादी पार्टी ने बिहार में दुलारचंद हत्याकांड को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जो नामजद आरोपी है वो घूम रहा है यही असली जंगलराज है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 12:33 PM (IST)
बिहार के मोकामा में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार के समर्थक दुलार चंद की हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है. विपक्षी दल इस हत्याकांड को लेकर सत्तापक्ष और राज्य की क़ानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने भी राज्य में जंगलराज को लेकर घेरा है. 

सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सवाल ये है कि जो लोग बिहार में जंगलराज की बात करके वोट मांग रहे हैं, आज बिहार में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि जंगल राज है. जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जो आरोपी हैं उसकी गिरफ़्तार नहीं हुई. 

बिहार की क़ानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

सपा प्रवक्ता ने कहा कि ये बड़ा सवाल है कि आख़िर 'जंगलराज' क्या है? जंगलराज की परिभाषा क्या है? अगर नामज़द अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? पोस्टमॉर्टम तो बाद की बात होगी. जब कोई अपराधी जो आरोपी है वो घूम रहा है, क़ानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहा है तो समाजवादी पार्टी मानती है कि बिहार में असल में 'जंगलराज' यही है. 

उन्होंने कहा कि चुनाव में जो लोग जंगलराज के नाम पर वोट माँग रहे हैं उन्हें आईना सामने रखना चाहिए. वहीं सपा सांसद राजीव राय ने भी बिहार की क़ानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ करके दिखाया है.  

सपा सांसद ने किया बड़ा दावा

वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि जो लोग सुशासन का वादा करके आए थे, हकीकत ये है कि बिहार आज भी सबसे गरीब है. पलायन जारी है अपराध जारी है, ऐसे लोगों के मुक्ति लेकर एक नया तेज तर्रार नौजवान जिसने अपने 17 महीने के कम कार्यकाल में भी बहुत कुछ करके दिखाया उसे मौका दें. मुझे उम्मीद है कि 14 तारीख के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. 

Published at : 01 Nov 2025 12:33 PM (IST)
