हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया

'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया

Ravi Kishan Death Threat: बीजेपी सांसद रवि किशन ने जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वो इससे डरेंगे नहीं और बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जरूर जाएंगे.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 01 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है. वो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जरुर जाएंगे. महादेव जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता है. वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. 

बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार के आरा से जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकी देने वाले ने उन्हें अपशब्द भी कहे हैं. धमकी देने वाले ने खुद को खेसारी लाल यादव का प्रशंसक भी बताया है. आरोपी ने यादव जाति पर टिप्पणी करने पर रवि किशन से नाराजगी जताई और जान से मारने की धमकी दी. 

धमकी पर रवि किशन ने दी प्रतिक्रिया

रवि किशन ने कहा कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं है. महादेव उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें किसी बात का डर नहीं है. बिहार में उनका प्रचार रुकने वाला नहीं है. 14 नवंबर को भारी बहुमत के साथ एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी.

धमकी देने वाले आरोपी ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गाँव का निवासी अजय कुमार यादव बताया हैं आरोपी ने रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर ये धमकी दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. आरोप ने कहा कि "रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा."

फोन कर दी धमकी और अभद्र गालियां

निजी सचिव ने जब उससे ये कहा कि सांसद ने कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है, तो आरोपी अजय यादव भड़क उठा, जिसके बाद उसने रवि किशन और उनके सचिव दोनों को गालियां दीं. आरोपी ने कहा कि “मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा. उसने धमकी के साथ धार्मिक टिप्पणी भी की!

अजय यादव ने इस दौरान भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कही थी. आरोपी ने इस दौरान भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे. इस मामले में सांसद के सचिवों ने शिकायत दी है. धमकी के बाद भाजपा के सांसद व स्टार प्रचारक रवि किशन शुक्ला की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है. गोरखपुर पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

Published at : 01 Nov 2025 11:42 AM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News RAVI KISHAN
