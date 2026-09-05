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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिक्षक दिवस पर सपा का ‘PDA पाठशाला’ अभियान, 75 जिलों में चला कार्यक्रम

शिक्षक दिवस पर सपा का ‘PDA पाठशाला’ अभियान, 75 जिलों में चला कार्यक्रम

समाजवादी पार्टी ने शिक्षक दिवस के मौके पर देशभर में ‘पाठशाला पुकारे’ अभियान चलाया. वहीं अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी PDA पाठशाला का आयोजन किया, जहां शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 05 Sep 2026 12:18 PM (IST)
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शिक्षक दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने शनिवार (5 सिंतबर) को प्रदेशभर में ‘पाठशाला पुकारे’ अभियान चलाया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में PDA पाठशाला का आयोजन किया. इस अभियान के जरिए समाजवादी पार्टी ने शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की.

सपा का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में करीब 26 हजार प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं. पार्टी ने इन्हीं स्कूलों को लेकर शिक्षक दिवस पर ‘पाठशाला पुकारे’ कार्यक्रम आयोजित किया. सपा ने इस अभियान का नारा ‘बंद स्कूल खुलेगा, तो PDA पढ़ेगा’ रखा है.

गोमती नगर की बस्ती में लगी PDA पाठशाला

लखनऊ के गोमती नगर इलाके में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक गरीब बस्ती में PDA पाठशाला लगाई. यहां उन्होंने बच्चों को पढ़ाया. इसके साथ ही बच्चों को स्कूली बैग और खाने-पीने की सामग्री भी वितरित की गई. फखरुल हसन चांद ने कहा कि कल से समाजवादी पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता रोजाना इस बस्ती में पहुंचकर एक घंटे बच्चों को पढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी की कोशिश है कि गरीब बस्ती के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाए.

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‘शिक्षा से आएगी सामाजिक जागरूकता’

फखरुल हसन चांद का कहना है कि ‘पाठशाला पुकारे’ कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश देना है. शिक्षा के जरिए शोषित, वंचित और गरीब वर्गों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ेगी. सपा का दावा है कि शिक्षा ही भेदभाव को खत्म करने, बराबरी और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने का सबसे मजबूत माध्यम है. पार्टी ने इसी विचार के साथ शिक्षक दिवस पर प्रदेशभर में PDA पाठशाला का आयोजन किया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 05 Sep 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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