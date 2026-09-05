सपा विधायक के चाचा पर FIR, सर्किट हाउस में नमाज पढ़ने का है मामला

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के बिलारी से विधायक मोहम्मद फहीम के चाचा मोहम्मद उस्मान के खिलाफ शहर के मझोला थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है. उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्किट हाउस में रास्ते में गाड़ी खड़ी करके नमाज पढ़ी है.इससे आने जाने वालों को परेशानी हुई पुलिस ने यह कार्रवाई सर्किट हाउस के प्रभारी जेई अनिल कुमार की तहरीर पर की है.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया.इस मामले में सपा विधायक या किसी भी सपा नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन यह माना जा रहा है कि ये मामला तूल पकड़ सकता है.

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क्या है पूरा मामला ?

मोहम्मद उस्मान सपा में जिला उपाध्यक्ष हैं. नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में आए थे. इस दौरान उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर सर्किट हाउस में सपा नेताओं के साथ बैठक भी की थी. शुक्रवार को वह चले गए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें बिलारी के विधायक मो. फहीम के चाचा एवं जिला उपाध्यक्ष नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं. इस मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस अफसरों से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी.

सर्किट हाउस प्रभारी ने कराई एफआईआर

शुक्रवार की रात सर्किट हाउस के प्रभारी जेई अनिल कुमार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. जांच कार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, चूंकि मामला राजनीतिक भी है इसलिए पुलिस भी एह्तियादी कदम उठा रही है. उधर सपा नेताओं ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है. अभी तक न खुद विधायक मोहम्मद फहीम और न किसी अन्य बड़े नेता का बयान आया है.

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