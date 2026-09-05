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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'संविधान पर हथौड़ा चला', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर बोले इमरान मसूद

'संविधान पर हथौड़ा चला', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर बोले इमरान मसूद

सहारनपुर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 11:32 AM (IST)
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सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद गिराए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान और कानून के खिलाफ बताया है. उन्होंने कहा कि पूरी रात उनके पार्टी के लोग अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन तमाम जानकारी देने के बावजूद मस्जिद को गिरा दिया गया. इमरान मसूद ने कहा कि इस मामले में वह कानून के दायरे में रहकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि मस्जिद काफी पुरानी है और इसके मालिकाना हक को लेकर भी दस्तावेज मौजूद हैं. इमरान मसूद के मुताबिक, "मस्जिद 1911 से पहले की है. मस्जिद की मिल्कियत आज भी वहीद खान और याकूब खान के नाम है. हालात ये हैं कि सारी चीजें देने के बावजूद एक सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश किया और ऐसा आदेश किया कि उसमें 30 दिन का समय दिया गया था. 24 तारीख को उस पर स्टे हो गया था. उसके अंदर भी 22 दिन और बचे थे."

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हाई कोर्ट के फैसले पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद ने हाई कोर्ट की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "हाई कोर्ट के अंदर 100 प्रतिशत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया. आपने न तो वक्फ को पार्टी बनाया. वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी नहीं है. न इसमें लिमिटेशन एक्ट का ख्याल रखा, जो कानून का हिस्सा है. जो नया कानून वक्फ का आ गया है, उसके अंदर है. न आपने वक्फ बाय यूजर का ख्याल रखा. वक्फ बाय यूजर को आगे खत्म किया गया है. उसके लिए जेपीसी में मैं तो था. जो पुराने हैं, उनके ऊपर वक्फ बाय यूजर लागू होगा. वह लागू नहीं किया गया."

इमरान मसूद ने मस्जिद की जमीन के टाइटल को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, "आप अपना टाइटल साबित नहीं कर सके कि टाइटल आपका कैसे हो गया? खसरे के आधार पर आपने लिख दिया. खसरा तो आपकी मौजूदा स्थिति बताता है. खसरा इसके अलावा कुछ नहीं बताता."

‘रातोंरात चारों तरफ से घेरकर मस्जिद गिरा दी’

मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि इलाके को रातोंरात घेर लिया गया था. इमरान मसूद ने कहा, "रातोंरात चारों तरफ से घेरा गया. वहां मेरे एमएलसी हैं, वे सब लोग हमारी पार्टी के साथी हैं. सब लोग पूरी रात घूम रहे थे. चारों तरफ से घेरकर, लोगों को घरों में बंद करके और मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया."

उन्होंने इस कार्रवाई को सिर्फ मस्जिद से जुड़ा मामला मानने से इनकार किया. इमरान मसूद ने कहा, "मस्जिद डिमोलिश नहीं हो रही है, ये देश के संविधान के ऊपर हथौड़ा चल रहा है. हम लड़ाई लड़ेंगे. कानून के दायरे में लड़ेंगे. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक लड़ना होगा, लड़ेंगे."

इमरान मसूद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "कोई ये न समझे कि वो मस्जिद को शहीद कराकर बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया. आपने संविधान को रौंद दिया है. ये जो काम आप शुरू कर रहे हैं, ये काम आज हमारे लिए हो रहा है, कल दूसरों के लिए करेंगे आप."

उन्होंने आगे कहा, "जैसा हमने पहले कहा था कि आज मुसलमानों का वक्त चुरा रहे हो. चंदा चोरी सामने आ गई, तो कोई हिंदू इससे खुश नहीं होगा या कोई दूसरा व्यक्ति इससे खुश नहीं होगा कि किसी का धर्मस्थल गिर गया. कोई इन चीजों से खुश नहीं होता."

सहारनपुर के लोगों के लिए काला दिन- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद ने सहारनपुर के लोगों से भी इस कार्रवाई का विरोध करने की अपील की. उन्होंने कहा, "ये आज सहारनपुर के लोगों के लिए काला दिन है. सहारनपुर के लोगों को काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करना चाहिए. खामोशी के साथ कि हम लोग इस लड़ाई को मजबूती के साथ, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे."

इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ये पूरी तरह राजनीतिक एजेंडा है. इस सरकार का उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यही एजेंडा है. उसके पास अपनी उपलब्धियां तो हैं नहीं कि अपनी कोई उपलब्धि हो, वो दिखाएं. उनके पास एक ही उपलब्धि है कि हमने मुसलमानों को गोली मार दी, टांग पर गोली मार दी, इनके घर गिरा दिए, इन्हें बुलडोज कर दिया, इनके मदरसे तोड़ दिए."

उन्होंने आगे कहा, "बस यही तो इनके पास है. यही जुल्म कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ और क्या है इनके पास? और कुछ दिखाने को नहीं है."

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‘कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे आखिरी दम तक’

इमरान मसूद ने कहा, "हम कानून के दायरे में रहकर सब काम करेंगे. हम कानून इनकी तरह नहीं तोड़ेंगे. हमारे पास यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें उच्च अदालत में जाने का समय चाहिए और इसके अंदर सबको जवाब देना पड़ेगा."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 05 Sep 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
UP NEWS SAHARANPUR NEWS
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