विजय थलापति के नाम पर साइबर ठगी, रामपुर की महिला से 10.90 लाख रुपये ठगे

उत्तर प्रदेश के रामपुर साइबर ठगों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के नाम से फर्जी कॉल कर मुख्यमंत्री योजना के तहत घर दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 10 लाख 90 हजार रुपये की ठगी कर ली. मामले में रामपुर साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम में से एक लाख 10 हजार रुपये पीड़िता के बैंक खाते में वापस करा दिए हैं.

इससे पहले भी पुलिस 50 हजार रुपये वापस करा चुकी है. अब तक पीड़िता को कुल एक लाख 60 हजार रुपये वापस मिल चुके हैं. जिसके बाद उसने राहत ली है. पुलिस बाकी रकम भी वापस कराने का प्रयास कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पास 2 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के नाम से फर्जी कॉल की गई थी. कॉल करने वाले ने मुख्यमंत्री योजना के तहत घर दिलाने का झांसा दिया और अलग-अलग तरीके से कुल 10 लाख 90 हजार रुपये हड़प लिए. पीड़िता की शिकायत पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा अपराध संख्या 327/2026 के तहत धारा 318(4) बीएनएस और 66डी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.

पीड़िता के 1 लाख 10 हजार वापस कराए

मामले में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और साइबर अपराध के नोडल अधिकारी के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना रामपुर की टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद से कार्रवाई की. टीम ने ठगी की रकम में से एक लाख 10 हजार रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराए. इससे पहले 50 हजार रुपये भी वापस कराए जा चुके थे.

रकम वापस मिलने पर पीड़िता ने साइबर क्राइम पुलिस टीम का आभार जताया. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आने वाली संदिग्ध कॉल पर भरोसा न करें और किसी अनजान व्यक्ति को रुपये न भेजें. साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.

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