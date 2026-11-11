UP में ये कैसा SIR? 3.38 करोड़ वोटर्स का अंतर! अब इन तीनों सूचियों का होगा मिलान

उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब है. पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची के मुकाबले विधानसभा की वोटर लिस्ट में 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची में नामों के घटने-बढ़ने का मुद्दा उठाया था. उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के नामों में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि और हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम कटने की बात कही थी.

इसके अलावा 55 लाख लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का भी दावा किया था. इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने का फैसला किया है. जांच में पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम विधानसभा की सूची में जोड़े जाएंगे.

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शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर

दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में इनकी संख्या 10.20 करोड़ है. यानी 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है. इसी तरह नगर निकाय चुनाव की सूची में 4.32 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की शहरी मतदाता सूची में 3.31 करोड़ नाम दर्ज हैं. दोनों के आंकड़ों को मिलाकर पंचायत और निकाय की सूची में 16.90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की सूची में 13.52 करोड़ नाम ही दर्ज हैं.

रायबरेली के गांव से हाई कोर्ट पहुंचा मामला

रायबरेली के मकदूमपुर गांव में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 1987 वोटर थे, जबकि विधानसभा की सूची में केवल 1549 नाम दर्ज मिले. इस मामले की हाईकोर्ट में अपील की गई. कोर्ट के निर्देश पर 448 मतदाताओं के नामों की जांच कराई गई. इसमें 44 मतदाता दूसरी पोलिंग पर स्थानांतरित मिले, जबकि 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित और डुप्लीकेट श्रेणी में पाए गए. जांच में 114 पात्र मतदाता ऐसे मिले, जिनके नाम पंचायत की सूची में थे, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट से गायब थे.

एक हजार पुरुष पर 834 महिला मतदाता

एसआईआर के दौरान प्रदेश में 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. इनमें मर चुके, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं. वर्तमान मतदाता सूची में 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता हैं. पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की 45.46 प्रतिशत है. प्रदेश का जेंडर रेशियो 834 है. यानी हर एक हजार पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं.

लखनऊ में 22 फीसदी मतदाताओं की कमी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाताओं की कमी बताई गई है. वहीं, रामपुर में 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूची का विधानसभा की सूची से मिलान कराया जाएगा. सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और अपात्र नाम हटाए जाएंगे. इसके लिए फॉर्म-6 भरवाकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है.

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