बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मुस्लिम लड़कियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए.

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बीजेपी नेता के बयान को बेहद शर्मनाक और समाज को तोड़ने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यह बयान नफरत फैलाने की साजिश है और इससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है. ऐसे शख्स पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

सपा सांसद ने की कार्रवाई की मांग

सपा सांसद ने कहा कि यह बेहद घटिया और भद्दा बयान है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि वह जिंदगी भर बाहर ना आ सके. बीजेपी एक और नारी सम्मान की बात करती है वही उसके नेता इस तरह के बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं. ऐसे लोग की जगह समाज में नहीं, सलाखों के पीछे होनी चाहिए.

सपा सांसद ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

बीजेपी के पूर्व विधायक का विवादित बयान

बता दें कि सिद्धार्थनगर के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक जनसभा में मुस्लिम लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए हिन्दू युवकों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात की. उन्होंने कहा कि "अगर मुस्लिम लड़के दो हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़की को लेकर आओ.

आपकी शादी-विवाह का पूरा खर्चा हम करेंगे. सुरक्षा की गारंटी देते हैं. ये योगी जी का जमाना है, डरने की जरूरत नहीं है. तुम जो चाहे वह करो, हम तुम्हारे साथ हैं. लेकिन ये जो दो गईं हैं ये हमें पच नहीं रहा, इसका बदला कुछ भारी होना चाहिए. बीजेपी नेता का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.