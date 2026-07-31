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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'PM को सदन में रहना था', पीएम मोदी ने पोस्ट किया नया वीडियो तो भड़की सपा

'PM को सदन में रहना था', पीएम मोदी ने पोस्ट किया नया वीडियो तो भड़की सपा

Samajwadi Party News: एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक सदन में पास हो गया है. लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री सदन में नहीं थे, जिसे लेकर सपा ने सवाल उठाए हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 31 Jul 2026 11:09 AM (IST)
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एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है. जिसके बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे परीक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में बड़ा क़दम बताया है जिस पर सपा की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी सदन में मौजूद रहना चाहिए था. 

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने नीट पेपर संशोधन विधेयक पर कहा कि जब ये बिल सदन में पेश हुआ और उस पर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर मौजूद रहना चाहिए था. अगर पीएम इसकी गंभीरता को समझते थे तो उस समय उन्हें सदन में रहना चाहिए था. लेकिन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल है तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों का सदन में रहना अति आवश्यक था. 

एंटी पेपर लीक विधेयक पर बोली सपा

सपा के राज्यसभा सदस्य प्रो रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं तो अच्छी बात हैं कोई भी अपराधी नहीं बचना चाहिए. वहीं उन्होंने वंदे मातरम पर कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए. स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए. लेकिन, ये है कि पहले जितना था, जिसे पढ़ सकते थे, याद कर सकते थे. इन्होंने उसे पूरा कर दिया है. ये ना तो उन्हें याद है और ना ही सुनने वालों को याद है. अब इसके लिए दंड की व्यवस्था कर दी है तो कोई बात नहीं. 

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दान चोरी को लेकर भी साधा निशाना

सपा सांसद ने इस दौरान राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राम मंदिर यूपी का नहीं पूरे देश और देश से बाहर भी जो लोग भगवान श्रीराम को मानने वाले हैं उनकी भी आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है. ये भयानक गड़बड़ी हुई है जो मामूली नहीं है. सरकार इस पर बात करने से डरती है. 

बता दें कि पीएम मोदी ने एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद वीडियो संदेश जारी कर इसे भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर माफिया को किसी भी कीतम पर बख्शा नहीं जाएगा. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 31 Jul 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News
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