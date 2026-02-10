उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी की ओर से सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला. सदन शुरू होने से पहले ही सपा विधायक जाहिद बेग साइकिल से विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ज़ोरदार हमला बोला और कहा कि ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

सपा विधायक ज़ाहिद बेग साइकिल से विधानसभा पहुंचे. जब उनसे साइकिल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है. हम गरीब परिवार के हैं, साइकिल चलाने से आम जन से मिलने का मौका मिलता है.

सीएम योगी पर सपा विधायक ने साधा निशाना

सपा विधायक ने इस दौरान सीएम योगी के 'बंटेंगे तो कटेंगे' के बयान पर भी तीखा हमला किया और कहा कि योगी जी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं. ये जब शंकराचार्य के नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं हो सकते. बंगलादेश के हिंदुओं के मारे जाने पर उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है जहां भी जो मरे सबकी निंदा होनी चाहिए. आज इनके क्षेत्र में कितने दलित मारे जा रहे हैं दलित का उत्पीड़न जितना इनके कार्यकाल में हुआ है किसी के नहीं हुआ है.

सीएम योगी ने दिया था ये बयान

बता दें कि सीएम योगी ने सोमवार को सीतापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिना किसी का नाम लिए समाज को बांटने वालों से आगाह करते हुए बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर हो जाएगा. और अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि सनातन को तोड़ने की कई बार कोशिशें की गईं. सनातन को मानने वालों ने विपत्ति के समय हर किसी को शरण देकर उसे पुष्पित-पल्लवित होने का अवसर दिया लेकिन, कुछ लोगों ने शरणार्थी धर्म का निर्वहन नहीं किया, बल्कि यहां आकर हाथ की अंगुली पकड़कर गला दबाने का प्रयास किया और देश को लूटने में कसर नहीं छोड़ी.