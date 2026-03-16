अमेठी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत, घर से 150 मीटर दूर खेत में मिला शव

अमेठी में होली पर मायके आई विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में घर से 150 मीटर दूर खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

वहीं, फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा किया है. अपर पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. बताया जा रहा है कि रात में विवाहिता अपने घर में थी और वो कब निकली, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. मृतका का मोबाइल भी पुलिस को नही मिला है.

खेत में खून से सनी मिली लाश

दरअसल, यह पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के डेंगुरपुर गांव का है. यहां रहने वाली 26 वर्षीय रेखा पत्नी मंशाराम पुत्री सोमई का शव गांव से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर नंद कुमार यादव के गेहूं के खेत में मिला है. स्थानीय लोगों द्वारा मामला की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. वहीं, पिता सोमई ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी बेटी रात में शौच के लिए निकली थी, जिसका आज सुबह घर से डेढ़ सौ मीटर दूर नंद कुमार यादव के खेत के शव मिला है.

12 वर्ष पूर्व हुई थी रेखा की शादी

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है.बताया जा रहा है कि रेखा की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी, उसके दो बच्चे भी है. होली पर ही रेखा अपने मायके आई थी.

घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्यों को संकलित किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. घटना के खुलासे के लिये चार टीमें गठित की गई है.