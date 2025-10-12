हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर

सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर

UP News: समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है. उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड और गनर उनके पास भेज दिए गए हैं.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 12 Oct 2025 01:55 PM (IST)
समाजवादी पार्टी (सपा) नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया गया है. उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. 23 महीने जेल में बिताने के बाद, आजम खान जमानत पर बाहर आए हैं . अब उन्हें एक बार फिर वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है. उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड और गनर उनके पास भेज दिए गए हैं. 

सपा नेता आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी लेकिन, कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई थी. इसके चलते उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया था. मगर, बाद में उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया था. इस बीच वह सीतापुर जेल गए. उनके जेल जाने के बाद सुरक्षा को वापस बुलाया गया था. अब पुनः उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

Published at : 12 Oct 2025 01:55 PM (IST)
