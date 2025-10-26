सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शेखपुरा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार (26 अक्टूबर) की शाम हादसा हो गया. यहां एक टायर फैक्ट्री में बॉयलर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच मजदूर झुलस गए.

पुलिस के अनुसार इस हादसे में सात मजदूर हताहत हुए जिसमें पांच को निकाल लिया गया लेकिन दो लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई.

मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि रविवार को शेखपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एक कारखाने में बॉयलर फटने से आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

2 मजदूरों की मौत

पुलिस अधीक्षक व्योम बिंदल ने बताया कि आग के कारणों की जांच की जा रही है. इस कारखाने में टायरों से तेल निकाला जाता है. उन्होंने कहा कि रविवार शाम को कारखाने में एक बॉयलर फट गया और उसके बाद लगी आग में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य झुलस गए.

दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें

बॉयलर में विस्फोट की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. आग की लपटें उठने लगीं और धुआं आसमान की ओर उठने लगा. एसपी बिंदल ने कहा कि तकनीकी सबूत बताते हैं कि विस्फोट बॉयलर में अत्यधिक दबाव के कारण हुआ.