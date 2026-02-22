इमरान मसूद का BJP सरकार पर हमला, AI समिट को बताया तमाशा, बोले- अमेरिका के सामने किया सरेंडर

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. जिसमें उन्होंने दिल्ली में हालिया AI समिट को 'तमाशा' करार दिया है. मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश को करप्शन का अड्डा बना दिया है और अमेरिका के सामने सरेंडर कर सारे दरवाजे खोल दिए हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वैसे ही सरकार अमेरिका को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रही है.

इमरान मसूद का यह बयान दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के समर्थन में आया है. यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

समिट में दूसरे देश के सामान पर घेरा

इमरान मसूद ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चाइनीज रोबोट के संदर्भ में भड़कते हुए कहा, "क्या देश की इज्ज़त हो रही थी जब आपने दूसरों के सामान पर अपना नाम दिखाया? आपने AI समिट के नाम पर तमाशा किया. आपको क्या मिला? उन्होंने देश को करप्शन का अड्डा बना दिया है. वे प्रोटेस्ट करते रह सकते हैं, उन्होंने देश को पहले ही बर्बाद कर दिया है. वे हमें देशद्रोही कह रहे हैं. देशद्रोही वे हैं जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर किया. आपने सारे दरवाज़े खोल दिए हैं, और आपने देश को मार्केट बना दिया है. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, वैसे ही आप अमेरिका को इंडिया में ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं."

बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप

यहां बता दें कि AI समिट के आखिरी दिन कांग्रेस की यूथ विंग ने टीशर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें अमेरिका से ट्रेड डील पर पीएम मोदी की खिंचाई की गयी थी. इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है अब. बीजेपी ने इसे देश का अपमान बताया तो कांग्रेस इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन.