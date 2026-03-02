Hapur News: बैंक में पेंशन लेने गए बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, नोट गिनने से पहले खत्म हुई जिंदगी

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बार फिर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेलवे रोड स्थित इंडियन बैंक में एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अशफाक अपनी पेंशन को लेने के लिए बैंक के कैश काउंटर पर खड़े हुए थे, तभी उन्हे कार्डियक अटैक आ गया. हृदयाघात के बाद बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

जानकारी के अनुसार, हापुड़ की नगर पालिका से रिटायर्ड हुए अशफाक उम्र 65 वर्ष अपनी पेंशन लेने के लिए रेलवे रोड स्थित इंडियन बैंक गए थे. बताया जा रहा है कि बैंक के कैश काउंटर पर कैश हाथ में लेने से पहले ही बुजुर्ग को अचानक दिल का दौरा पड़ा. जिससे वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गए और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यह पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अचानक से बुजुर्ग व्यक्ति अशफाक खड़े-खड़े नीचे गिर रहे हैं और उसके बाद लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है. इस घटना के सामने आने के बाद से एक बार फिर हार्ट अटैक के अचानक से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल, अशफाक की मौत के बाद परिवारी जनों में कोहराम मचा हुआ है.

झांसी में शादी समारोह के दौरान हार्ट अटैक से मौत

आपको बता दें कि एक ऐसा मामला बीते उत्तर प्रदेश के झांसी भी सामने आया था. झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में शादी में समारोह में शामिल होने आए एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. बताया गया कि शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी हरिमोहन सेन (62) अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए आए थे. स्टेज पर जाते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई.