Barabanki News: दूल्हे के 'किन्नर' होने के आरोप को दुल्हन ने किया दरकिनार, अब लिया ये बड़ा फैसला

Barabanki News: दूल्हे के 'किन्नर' होने के आरोप को दुल्हन ने किया दरकिनार, अब लिया ये बड़ा फैसला

Barabanki News In Hindi: दूल्हे के किन्नर होने के आरोपों और हंगामे के बीच दुल्हन ने अपनी पति के साथ रहने की रजामंदी दे ही है. दुल्हन ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी मर्जी से पति के साथ रहना चाहती है.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना 'किन्नर दूल्हे' का विवाद रविवार को नाटकीय मोड़ के साथ चर्चा में आ गया. सात फेरे लेने के बाद दूल्हे के जेंडर को लेकर हुए विवाद और हंगामे के बाद रविवार को लड़का और लड़की पक्ष के लोग कोठी थाने पहुंचे. 

समाज और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाओं के बीच नवविवाहिता ने समझदारी का परिचय देते हुए अपने पति के साथ ही रहने की रजामंदी दे दी हैं. थाने में पुलिस के सामने दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लिया और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए साथ जीवन बिताने का फैसला किया.

दुल्हे के 'किन्नर' होने का लगा था आरोप

जानकारी के मुताबिक, कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ दिन पहले धूमधाम से शादी संपन्न हुई थी. विदाई से पहले दूल्हे के 'किन्नर' होने का आरोप लगाते हुए हड़कंप मच गया था. यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई और मामला थाने तक जा पहुंचा.

अपनी मर्जी से दूल्हे के साथ रहने को राजी हुई दुल्हन

लड़की पक्ष ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था जबकि लड़का पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा था. रविवार को जब दोनों पक्ष थाने में आमने-सामने बैठे तो पुलिस ने दोनों बालिगों से एकांत में बात की. इस दौरान दुल्हन ने स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से पति के साथ रहना चाहती है और उसे कोई परेशानी नहीं है.

पुलिस ने दोनों के दर्ज किए बयान

कोठी पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों के बयान दर्ज किए हैं. हालांकि दूल्हा वास्तव में किन्नर है या यह एक महज अफवाह थी, क्योंकि साथ रहने की रजामंदी से पहले मेडिकल परीक्षण कराए जाने की बात सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि अभी भी लड़की पक्ष के लोग दूल्हे के मेडिकल परीक्षण की बात कह रहे हैं.

लड़की पक्ष ने लगाया दुल्हन को बरगलाने का आरोप

वहीं दुल्हन पक्ष के लोगों का आरोप है कि मेरी बेटी को कुछ लोग बरगला कर लड़के के साथ भेजना चाह रहे हैं, इसलिए वह राजी है. पुलिस का कहना है कि चूंकि दोनों युवक-युवती बालिग हैं और स्वेच्छा से साथ रहने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. दूल्हा किन्नर के साथ उसकी दुल्हन होली खेलेगी, फिलहाल दोनों मीडिया से बचते नजर आए.

Published at : 02 Mar 2026 02:09 PM (IST)
