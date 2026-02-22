हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा

Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा

Brij Bhushan Sharan Singh Exclusive: पूर्व बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने उनके हाथों से हुई हत्या को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि जिंदगी में मुझसे एक बार हत्या हुई है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Feb 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने बड़ा कबूलनामा उजागर किया है. एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बृज भूषण शरण सिंह से सवाल किया गया कि उन्होंने कब-कब गोली चलाई है. इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा अवसर सिर्फ मेरे जीवन में एक बार आया है.

उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त को मेरे सामने गोली मारी गई. जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा तो आरोपी मेरी तरफ बंदूक तान रहा था. इस पर मैंने कह सकते हैं कि आत्मरक्षा या दोस्त का बदला लेने के लिए कह सकते हैं. मेरे हाथ से केवल एक हत्या हुई.

इस मामले में कोई सजा हुई या नहीं पर बोलते हुए कहा कि इसमें क्रॉस फायरिंग का मामला बना. दोनों तरफ से लोग मरे थे. केस खत्म हो गया. इस हत्या को लेकर उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरे मित्र, मेरे परिवार और मेरे दोस्त को कोई मार देगा तो मैं उसको क्यों नहीं मारूंगा.

अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोले बृज भूषण शरण सिंह?

छेड़छाड़ के आरोपों पर खिलखिलाते हुए बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि वे लोग गवाही देने के लिए अब क्यों नहीं आ रहे हैं. वे तारीख पर तारीख ले रहे हैं. गंभीर आरोपों को लेकर कहा कि जब छेड़छाड़ हुई थी तो मैं सर्बिया में था. दो लोगों के साथ जब छेड़छाड़ हुई तो मैं तो लखनऊ में मीडिया के साथ ऑन कैमरा बैठा था.

मेरे ऊपर आरोप है कि एक मामले में मैंने 11 बजे छेड़छाड़ की थी और रात में मैं सर्बिया चला गया था और रात 2 बजे वहां से छेड़छाड़ की थी. उन्होंने कहा कि जिस समय मेरे खिलाफ माहौल था. उस समय ऐसा लगा कि मैं बड़बोला पन कर रहा हूं.

उन्होंने कहा कि लखनऊ-सर्बिया में बैठकर मैंने छेड़छाड़ कर दी. झूठे आरोपों पर मानहानि का केस क्यों नहीं किया. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक यह केस चलता है तब तक अब आप मानहानि का केस नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि लगता क्या है हम बरी हैं.

विनेश फोगाट को लेकर क्या कहा?

विनेश फोगाट ने पहले संन्यास लेने का ऐलान किया. इसके बाद अब वे आगामी ओलंपिक की तैयारी में जुट गई हैं. इस पर बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि बेईमानी करके गईं थी. वही बेईमानी भगवान ने उसके साथ कर दी. उन्होंने कहा कि जिस वक्त ट्रायल हो रहा था तो उसका 2 किलो वजन ज्यादा था.

उन्होंने कहा कि उस दिन उसने 50 और 53 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो एक दिन के अंदर दो वेट कैटेगरी में ट्रायल दे सके. उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने सबको धमकाकर और खेल मंत्रालय को ब्लैकमेल करके दो ट्रायल दिए.

पूर्व सांसद ने बताया कि 50 किलो कैटेगरी में जब वे हार गई तो उसने 53 किलो में ट्रायल दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय के खेल अधिकारियों ने उन सब चीजों को नजरअंदाज कर उसको भेजा था. जिसकी सजा उसे मिली. 

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Gonda News Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: दिन में चुभती धूप बढ़ा रही है गर्मी की तपिश! सहारनपुर से वाराणसी तक जानें मौसम का अपडेट
यूपी: दिन में चुभती धूप बढ़ा रही है गर्मी की तपिश! सहारनपुर से वाराणसी तक जानें मौसम का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: अलीगढ़ में बच्चे से कुकर्म के बाद हत्या मामले कोर्ट का आया फैसला, आरोपी को ताउम्र कैद
यूपी: अलीगढ़ में बच्चे से कुकर्म के बाद हत्या मामले कोर्ट का आया फैसला, आरोपी को ताउम्र कैद
Advertisement

वीडियोज

sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
BJP Protest Against Cong: समिट में शर्ट उतारी...कौन-किस पर भारी? | BJP Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
हेल्थ
 बीपी कंट्रोल पिल्स के साथ ओमेगा-3 लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी सलाह
 बीपी कंट्रोल पिल्स के साथ ओमेगा-3 लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी सलाह
नौकरी
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget