Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा

गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने बड़ा कबूलनामा उजागर किया है. एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बृज भूषण शरण सिंह से सवाल किया गया कि उन्होंने कब-कब गोली चलाई है. इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा अवसर सिर्फ मेरे जीवन में एक बार आया है.

उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त को मेरे सामने गोली मारी गई. जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा तो आरोपी मेरी तरफ बंदूक तान रहा था. इस पर मैंने कह सकते हैं कि आत्मरक्षा या दोस्त का बदला लेने के लिए कह सकते हैं. मेरे हाथ से केवल एक हत्या हुई.

इस मामले में कोई सजा हुई या नहीं पर बोलते हुए कहा कि इसमें क्रॉस फायरिंग का मामला बना. दोनों तरफ से लोग मरे थे. केस खत्म हो गया. इस हत्या को लेकर उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरे मित्र, मेरे परिवार और मेरे दोस्त को कोई मार देगा तो मैं उसको क्यों नहीं मारूंगा.

अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोले बृज भूषण शरण सिंह?

छेड़छाड़ के आरोपों पर खिलखिलाते हुए बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि वे लोग गवाही देने के लिए अब क्यों नहीं आ रहे हैं. वे तारीख पर तारीख ले रहे हैं. गंभीर आरोपों को लेकर कहा कि जब छेड़छाड़ हुई थी तो मैं सर्बिया में था. दो लोगों के साथ जब छेड़छाड़ हुई तो मैं तो लखनऊ में मीडिया के साथ ऑन कैमरा बैठा था.

मेरे ऊपर आरोप है कि एक मामले में मैंने 11 बजे छेड़छाड़ की थी और रात में मैं सर्बिया चला गया था और रात 2 बजे वहां से छेड़छाड़ की थी. उन्होंने कहा कि जिस समय मेरे खिलाफ माहौल था. उस समय ऐसा लगा कि मैं बड़बोला पन कर रहा हूं.

उन्होंने कहा कि लखनऊ-सर्बिया में बैठकर मैंने छेड़छाड़ कर दी. झूठे आरोपों पर मानहानि का केस क्यों नहीं किया. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक यह केस चलता है तब तक अब आप मानहानि का केस नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि लगता क्या है हम बरी हैं.

विनेश फोगाट को लेकर क्या कहा?

विनेश फोगाट ने पहले संन्यास लेने का ऐलान किया. इसके बाद अब वे आगामी ओलंपिक की तैयारी में जुट गई हैं. इस पर बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि बेईमानी करके गईं थी. वही बेईमानी भगवान ने उसके साथ कर दी. उन्होंने कहा कि जिस वक्त ट्रायल हो रहा था तो उसका 2 किलो वजन ज्यादा था.

उन्होंने कहा कि उस दिन उसने 50 और 53 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो एक दिन के अंदर दो वेट कैटेगरी में ट्रायल दे सके. उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने सबको धमकाकर और खेल मंत्रालय को ब्लैकमेल करके दो ट्रायल दिए.

पूर्व सांसद ने बताया कि 50 किलो कैटेगरी में जब वे हार गई तो उसने 53 किलो में ट्रायल दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय के खेल अधिकारियों ने उन सब चीजों को नजरअंदाज कर उसको भेजा था. जिसकी सजा उसे मिली.