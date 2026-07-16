गाजियाबाद में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी ने बेटे को बनाया बाप का कातिल, पिता की हत्या कर हुआ फरार

गाजियाबाद में एक बेटे ने अपने पिता पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी. परिवार में हरिओम चौधरी उनकी पत्नी और दो बेटे हैं, हरिओम चौधरी के पास करीब डेढ़ सौ करोड़ की संपत्ति है. उनका बड़ा बेटा निखिल शराब का आदी है और अक्सर प्रॉपर्टी अपने नाम करने की जिद करता है. हरिओम ने विवाद से बचने के लिए कुछ दुकान और जमीन अपने बेटे निखिल के नाम की हुई थी.

गाजियाबाद के थाना मोदीनगर के बुढ़ाना गांव के रहने वाले हरि ओम चौधरी 52 साल जिला के के रसूखदार पैसे वाले इंसान माने जाते थे. हरिओम चौधरी के पास इलाके में 75 बीघा जमीन और दिल्ली मेरठ रोड पर एक मार्केट है. इन सभी की अनुमानित कीमत 150 करोड़ रुपये है. हरिओम चौधरी के परिवार में उनकी पत्नी अनीता बड़ा बेटा निखिल 32 साल और छोटा बेटा निशु है. निखिल शराब पीने का आदी है और अक्सर प्रॉपर्टी अपने नाम करने को लेकर विवाद करता है.

बुधवार (15 जुलाई) की रात भी निखिल शराब पीकर घर आया. पिता हरि ओम ने इस पर निखिल से नाराजगी जाहिर की तो फिर वही प्रॉपर्टी का विवाद में बहस होने लगी. बहस के दौरान निखिल ने अपने पास रखी अवैध पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ हरिओम पर फायरिंग कर दी. हरिओम को 4 गोली लगी हैं, हरिओम को 2 गोली चेहरे पर एक सीने में और एक कमर के नीचे लगी है. वारदात के बाद निखिल फरार हो गया. परिवार के लोग और पड़ोसी पड़ोसी हरिओम को अस्पताल लेकर जहां उनकी मौत हो गई.

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एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने कहा कि विवाद से बचने के लिए हरिओम ने 25 बीघा जमीन और कुछ दुकान निखिल को दे रखी थी लेकिन निखिल इससे ज्यादा चाहता था. हरिओम को निखिल के शराब पीने पर ऐतराज था पुलिस ने निखिल की गिरफ्तारी के लिए चार टीम में लगा दी हैं. निखिल ने अपने छोटे भाई निशु की जान लेने के लिए 2018 में उसपर भी फायरिंग की थी, गनीमत रही थी कि निशु बच गया था.

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