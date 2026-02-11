RSS प्रमुख मोहन भागवत तीन दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं गोरखपुर, CM योगी से हो सकती है मुलाकात

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 14 फरवरी को तीन दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर आएंगे. वे संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे. तीन दिवसीय दौरे के दौरान मोहन भागवत जिला, विभाग और प्रांत कार्यकारिणी के लोगों के साथ बैठक करेंगे. शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा व योजना रचना पर चर्चा करेंगे. इस दौरान का कुटुंब प्रबोधन भी होगा. तीन दिवसीय प्रवास के दौरान मोहन भागवत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की भी संभावना है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तीन दिवसीय प्रवास पर 14 फरवरी की शाम गोरखपुर पहुंचेंगे. उनके प्रवास के दूसरे दिन 15 फरवरी रविवार को सुबह 9:30 बजे से सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें पूरे प्रांत से विभिन्न जाति, वर्गों और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख सामाजिक लोग सम्मिलित होंगे. इस दौरान मोहन भागवत लोगों से संवाद स्थापित कर सामाजिक समरसता के विषय पर विचार साझा करेंगे.

2024 को पांच दिन भ्रमण पर आए थे

संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत 12 जून 2024 को पांच दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर आए थे. उसे समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात की चर्चा खूब रही लेकिन योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में उपस्थिति के बावजूद भी सियासी गलियारों में हलचल के बीच उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी. इस बार संभावना जताई जा रही है कि 14 फरवरी को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आने की संभावना है.

सीएम योगी से मुलाकात की संभावना

ऐसे में सरसंघचालक मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की संभावना जताई जा रही है. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होती है तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगी.

15 फरवरी को जन गोष्ठी आयोजित

वे 15 फरवरी को दोपहर 3 बजे प्रमुख जन गोष्ठी के आयोजन में सम्मिलित होंगे, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख जन सम्मिलित होंगे उनको संबोधित करेंगे. प्रमुख जन गोष्ठी में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से प्रमुख जन की उपस्थिति रहेगी. संगोष्ठी में समाज के विविध घटकों के बीच पारस्परिक विश्वास, समन्वय और सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष चर्चा होगी.

प्रवास के तीसरे और अंतिम दिन 16 फरवरी 2026 को प्रातः 9:30 बजे से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में शताब्दी वर्ष के अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे होने वाले कार्यक्रम की योजना रचना पर चर्चा करेंगे. इस बैठक में जिला टोली, विभाग टोली और प्रांत कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे. 16 फरवरी को शाम 5 बजे सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर विभाग के द्वारा आयोजित कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. गोरखपुर महानगर 20 नगरों चौरीचौरा, गोरखपुर ग्रामीण के जिला स्तरीय कार्यकर्ता व नगर, जिला, विभाग, प्रान्त कार्यकारिणी प्रवासी, उनके परिवार के लोग सम्मिलित होंगे. इस कुटुम्ब स्नेह मिलन कार्यक्रम को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत संबोधित करेंगे और कुटुंब प्रबोधन का विषय कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के बीच रखेंगे.

सभी कार्यक्रमो मे सूचीबद्ध ही लोग शामिल हो पाएंगे. कुटुम्ब स्नेह मिलन कार्यक्रम के बाद 16 फरवरी की रात में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे. यह सभी कार्यक्रम तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होंगे. कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. यह जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचार विभाग द्वारा दी गई है.