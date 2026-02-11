UP Budget 2026 Live: यूपी चुनाव से पहले आखिरी बजट आज, इन क्षेत्रों में नए ऐलान कर सकती है योगी सरकार
UP Budget 2026 Live: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश किया जाएगा. इसमें कुछ अहम मुद्दों पर ऐलान हो सकता है.
LIVE
Background
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में योगी सरकार का वार्षिक बजट पेश करेंगे. बजट से पहले विधानमंडल के बजट सत्र में सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का खाका आर्थिक सर्वेक्षण और राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सामने आ चुका है, जिसमें कृषि, कानून-व्यवस्था, अवसंरचना और रोजगार को विकास की धुरी के रूप में पेश किया गया है.
बजट सत्र के दौरान पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि योगी सरकार ने प्रदेश के विकास मॉडल में कृषि और किसानों को केंद्र में रखा है. लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने की रणनीति के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है. सर्वेक्षण के मुताबिक 2017-18 की तुलना में 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़कर 24 प्रतिशत से 24.9 प्रतिशत हो गया है. खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश 2024-25 में 737.4 लाख मीट्रिक टन के साथ देश में अग्रणी बना हुआ है. इस अवधि में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 28.5 प्रतिशत और उत्पादकता में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत से बढ़कर 20.6 प्रतिशत हो गई है. प्रति हेक्टेयर कृषि सकल मूल्यवर्धन भी 2017-18 के 0.98 लाख से बढ़कर 2024-25 में 1.73 लाख रुपये हो गया है.
धान उत्पादन को लेकर भी सर्वेक्षण में अहम आंकड़े सामने आए हैं. राज्य के कृषि सकल मूल्यवर्धन में धान की हिस्सेदारी 13.1 प्रतिशत बताई गई है. धान के क्षेत्रफल में करीब 19 प्रतिशत, उत्पादन में 23 प्रतिशत से अधिक और उत्पादकता में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे 2024-25 में उत्पादकता बढ़कर 29.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है. कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने पांच कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत बीज पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है. पहला बीज पार्क लखनऊ के अटारी क्षेत्र में 130 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जहां बीज प्रसंस्करण, स्पीड ब्रीडिंग और हाइब्रिड बीज विकास की सुविधाएं होंगी. इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज मिलेंगे और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि उत्तर प्रदेश तेजी से फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में उभर रहा है. प्रदेश में करीब 65 हजार फूड प्रोसेसिंग इकाइयां संचालित हैं, जिनसे ढाई लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है. आगरा और फर्रुखाबाद में आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट्स विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें कांट्रैक्ट फार्मिंग और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का समर्थन मिल रहा है. सरकार का लक्ष्य हर जिले में न्यूनतम एक हजार प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने का है. अब तक 15 से अधिक एग्रो और फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित किए जा चुके हैं, जिनमें बरेली, बाराबंकी, वाराणसी और गोरखपुर प्रमुख हैं.
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के हवाले से आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि प्रदेश की कुल कार्यरत आबादी का 53 प्रतिशत से अधिक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है. खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, जहां लगभग पांच में से चार कार्यरत महिलाएं कृषि और पशुपालन से जुड़ी हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और आय में उनके योगदान को रेखांकित किया गया है. भूमि प्रबंधन को लेकर भी सरकार ने भू आधार या विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रणाली लागू की है, जिससे रियल एस्टेट लेनदेन, संपत्ति कराधान और आपदा प्रबंधन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है.
बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में भी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को सामने रखा गया. राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में ‘बॉटलनेक स्टेट’ की छवि से निकलकर ‘ब्रेकथ्रू स्टेट’ के रूप में पहचान बनाई है. कानून-व्यवस्था, आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि विस्तार, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास और जनकल्याण के क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई है.
राज्यपाल के अनुसार कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संगठित अपराध और माफिया तंत्र पर निर्णायक कार्रवाई हुई है. त्वरित पुलिसिंग के लिए यूपी-112 का रिस्पॉन्स टाइम घटाया गया है और साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी जिलों में साइबर थाने सक्रिय हैं. सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, बड़े पैमाने पर पुलिस भर्तियां और कारागार सुधार किए गए हैं.
अवसंरचना विकास को लेकर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों, संपर्क और लॉजिस्टिक्स को नई गति मिली है. सैकड़ों विकासखंड मुख्यालयों को डबल लेन सड़कों से जोड़ा गया है और हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण व नवीनीकरण किया गया है. अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े मार्गों को चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे उद्योग, निवेश, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है.
इन सभी संकेतकों और घोषणाओं के बीच 11 फरवरी को पेश होने वाला योगी सरकार का बजट 2026 प्रदेश की आर्थिक दिशा, कृषि नीति, रोजगार और अवसंरचना विकास को लेकर अहम माना जा रहा है.
UP Budget 2026 Live: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान
यूपी बजट 2026 पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूरा भरोसा जताया है. उनका कहना है कि इस बजट से राज्य को मजबूती मिलेगी. तकनीक के साथ रोजगार को अवसर मिलेंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' को चरितार्थ करेगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL