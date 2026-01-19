चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा चुकीं रोहिणी ने प्रतीक को बताया 'मूर्ख', अपर्णा यादव पर भी दिया बयान

भारतीय जनता पार्टी की नेता और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच कथित तौर पर तलाक को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में रोहिणी घावरी ने तीखी सोशल मीडिया पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने न केवल अपर्णा यादव का समर्थन किया है, बल्कि समाज में महिलाओं की तरक्की को लेकर पुरुषों की सोच पर भी सवाल खड़े किए हैं.

रोहिणी घावरी ने ही बीते दिनों उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए थे.

रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 'बहुत कम पुरुष महिला की तरक्की देख पाते हैं. इसलिए अधिकतर महिला नेत्रियाँ या तो बिना शादी के रहती हैं या तलाकशुदा होती हैं.' उन्होंने आगे लिखा कि 'अपर्णा यादव जी ने मेरे लिए बयान दिया था, आज मैं उनके साथ हूं.'

पोस्ट में प्रतीक यादव को संबोधित करते हुए रोहिणी घावरी ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने लिखा, 'प्रतीक जी, जब वो घर तोड़ रही थी, तब तुम मूर्ख थे क्या?' उन्होंने लिखा- हमेशा महिलाओं को दोष नहीं दिया जाता है.

प्रतीक यादव ने अपर्णा पर क्या कहा?

बता दें समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव ने सोमवार को अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव पर पारिवारिक संबंधों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जल्द ही उनसे तलाक लेंगे.

प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, ‘मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं. इसने मेरे पारिवारिक संबंधों को बर्बाद कर दिया है. वह सिर्फ नाम और दबदबा बनाना चाहती है. इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और उसे कोई परवाह नहीं है. उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की.'