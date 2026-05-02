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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'41 साल की हो गई हूं, नहीं करवा रहे शादी', परिवार वालों के खिलाफ थाने पहुंची युवती

'41 साल की हो गई हूं, नहीं करवा रहे शादी', परिवार वालों के खिलाफ थाने पहुंची युवती

Prayagraj News: प्रयागराज के सराय इनायत थाने में एक युवती ने तहरीर देकर परिजनों पर शादी न कराने का आरोप लगाया है. युवती ने शिकायत में परिवार पर मारपीट का भी आरोप लगाया है. 

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 May 2026 06:39 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक युवती ने अपने परिवार वालों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, युवती ने परिजनों पर शादी न कराने का आरोप लगाते हुए सराय इनायत थाने में तहरीर है. युवती का एक 16 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, युवती का आरोप है कि परिजन उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, युवती ने शिकायत में कहा है कि मैं 41 साल की हो गई हूं, मैं शादी करना चाहती हूं लेकिन मेरे घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं. युवती ने भाई और भाभी पर जानबूझकर शादी ना करवाने का आरोप भी लगाया है. युवती ने सराय इनायत थाने में शिकाय दर्ज करवाई है. आरोप लगाया है कि जब भी कोई रिश्ता आता है तो भाई इंकार कर देते हैं, वह कहते हैं कि शादी में पैसे खर्च होंगे.

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'परिवार वाले शादी के खर्च से हट रहे पीछे'

युवती ने बताया कि उनके भाई ने परिवार की जमीन भी अपने नाम लिखवा ली है, लेकिन उसकी शादी के खर्च से भी पीछे हट रहे हैं. शिकायत में युवती ने अपने पिता और बहन का नाम भी शामिल किया है. शिकायतकर्ता माधुरी पटेल सरायइनायत थाना क्षेत्र के मनापुर गांव में रहती हैं.

परिवार पर मानसिक उत्पीड़न और मारपीट का लगाया आरोप

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 20 साल से घर में अकेली रह रही हैं. उनके माता-पिता ने उन्हें पारिवारिक कारणों से अलग कर दिया है. युवती ने अरोप लगाया कि उनके पिता रामराज पटेल, माता बिमला देवी, भाई राजेन्द्र पटेल, भाभी पूनम पटेल और बहन विद्या पटेल मेरे साथ गाली गलौज करते हैं. शिकायत में मानसिक उत्पीड़न और मारपीट का भी आरोप लगाया है.

पुलिस लगाई शादी कराने की गुहार

युवती ने शिकायत में बताया कि उनके परिवार के लोग उनकी शादी नहीं करवा रहे हैं और इसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. युवती ने बताया कि उन्होंने कभी भी शादी से इंकार नहीं किया, अब युवती पुलिस से अपील कर रही है कि मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करा दी जाए. ताकि वह सम्मानपूर्ण जीवन जी सके.

युवती ने परिवार पर आरोप वगाया कि उसका परिवार आर्थिक रूप से उसकी मदद नहीं करता है और ना ही खाने पीने के लिए देता है. वह अलग-अलग काम करके अपना गुजारा करती हैं. युवती ने अपने पिता रामराज पटेल, माता विमला देवी, भाई राजेन्द्र पटेल, भाभी पूनम पटेल और बहन विद्या पटेल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक दिन उन्होंने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 02 May 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police PRAYAGRAJ NEWS
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