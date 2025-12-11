अयोध्या-प्रयागराज हाइवे पर हुए हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, CM योगी ने घटना का लिया संज्ञान

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिले पूराकलंदर थाना क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर कल्याण भदरसा गांव स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के पास बोलेरो और ट्रैक्टर-ट्राला में भीषण टक्कर हो गई. हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है.

अयोध्या में गुरुवार की सुबह हुए भीषण सड़क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश दिए.

एमपी के रीवा के रहने वाले हैं सभी पीड़िता

इस घटना के बाबत अयोध्या जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी ने बताया, "यह दुर्घटना आज सुबह करीब 5 बजे भदरसा-कल्याणा के पास हुई. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए. यहां भर्ती चार घायल मरीजों की हालत स्थिर है. सभी पीड़ित मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं. घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है."

ड्राइवर को नींद की आने की वजह से हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी चित्रसेन पटेल (50) अयोध्या स्थित रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे, उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे. सभी लोग बोलेरो से बुधवार को अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए निकले थे. जब सभी आज तड़के 5 बजे कल्याण भदरसा के पास पहुंचे तो ड्राइवर को झपकी लग गई और वह अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राला में भिड़ गया.

हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत

बताया गया कि इस हादसे में बोलेरो सवार चित्रसेन की बेटी अंकिता पटेल (25), महेंद्र मणि पटेल की पत्नी मीराबाई (25) व चालक राम यश मिश्रा (50) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि, चित्रसेन उनकी पत्नी चंद्रकला (45), बेटा तनुज पटेल (20) व दीपक कुमार पटेल (35), सरोज मणि पटेल की पत्नी कुसुम (35) और बेटा आशीष पटेल (23), हरिकेश का पांच साल का बेटा शिवांश पटेल व पत्नी शशि पटेल (30) गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.