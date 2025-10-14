बिहार की इन 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल, AIMIM की बढ़ेगी टेंशन?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ताऱीखों का ऐलान हो गया है लेकिन अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ हैं. दोनों तरफ से ही सीटों को लेकर कोई फ़ाइनल फॉर्मूला नहीं मिल सकता हैं. इस बीच राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल ने भी बिहार विधानसभा चुनाव का में कूदने का ऐलान किया है.

राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नसीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया हैं. उन्होंने साफ कर दिया कि आगामी बिहार चुनाव में ओलमा कौंसिल बिहार की 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कौंसिल ने इन 21 सीटों के बारे में भी जानकारी दी है जिन पर वो अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती हैं.

इन 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के मुताबिक उनकी पार्टी बिहार चुनाव 2025 में बिहार की सुरसंड विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है. वहीं बजपट्टी, रानीगंज, अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमोर, कटिहार से अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही हैं.

इनके अलावा राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल बलरामपुर, गौरा-बौरंग, अलीनगर, केवटी, जाले, बरुराज, गया टाउन, गौरा, नवादा और गोबिंदपुर विधानसभा सीट पर भी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं. कौंसिल की नजर बिहार की उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है और वो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

कौंसिल के बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान से मुस्लिम वोटरों में बिखराव देखने को मिल सकता है, जिससे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वही असदुद्दीन औवेसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं.

दो चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. इस बार बिहार में दो चरणों 6 नवंबर और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी. 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और चुनाव की नतीजों का ऐलान होगा.

इनपुट- विवेक राय

