उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद मोहिबुल्लाह को पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए देने होंगे 30 हजार रुपये महीना, हाईकोर्ट का आदेश

सपा सांसद मोहिबुल्लाह को पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए देने होंगे 30 हजार रुपये महीना, हाईकोर्ट का आदेश

UP News: कोर्ट ने कहा कि अगर नदवी 30 हजार रुपये भरणपोषण देने में विफल होते हैं या तीन महीने में सुलह समझौता केंद्र पर दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाता है तो फिर कोर्ट आगे अपनी सुनवाई जारी कर देगा.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी रुमाना से चल रहे वैवाहिक विवाद को न्यायालय के मध्यस्था केंद्र द्वारा निपटाने के लिए तीन महीने का समय देते हुए उन्हें 55 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है. जिसमें 30 हजार रुपये महीना पत्नी रुमाना को भरणपोषण के हर महीना दिए जाएंगे. 

कोर्ट ने कहा कि अगर नदवी 30 हजार रुपये भरणपोषण देने में विफल होते हैं या तीन महीने में सुलह समझौता केंद्र पर दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाता है तो फिर कोर्ट आगे अपनी सुनवाई जारी कर देगा. मध्यस्थता को लेकर दोनो पक्षों के बीच विवाद का संभावित समाधान ढूंढने और परिणाम की रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है. 

मध्यस्थता के लिए तीन महीने का समय दिया

इस मामले को मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र की रिपोर्ट के साथ तीन महीने बाद उपयुक्त पीठ के समक्ष अतिरिक्त वाद सूची में रखा जाएगा. इस बीच, कोर्ट ने  पुनरीक्षणकर्ता आदेश की तिथि से विपक्षी को मासिक भरण-पोषण की वर्तमान राशि के भुगतान को जारी रखने को आदेश दिया है. 

कोर्ट ने कहा कि अगर पुनरीक्षणकर्ता पूर्वोक्त राशि जमा करने या भरण-पोषण की वर्तमान राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो अंतरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा.  

पत्नी रुमाना ने दर्ज कराया है मुकदमा

मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रुमाना के मुताबिक उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिब्बुल्लाह से हुआ था. वह रामपुर के स्वार स्थित गांव रजानगर के रहने वाले हैं. शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिब्बुल्लाह के पहले भी तीन निकाह कर चुके थे. उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी. जिससे उनकी दो बेटियां हैं, उसके बाद उन्होंने 2 शादियां और की थी. 

रुमाना के साथ उनकी चौथी शादी थी. अब मोहिबुल्लाह अपनी पांचवी पत्नी के साथ रहते हैं. रुमाना ने उनके खिलाफ आगरा में मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया था. पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की थी. रुमाना से मोहिबुल्लाह का एक 12 साल का बेटा है, उसका नाम अमिनुल्लाह है.

पूरे विवाद पर क्या बोले मोहिबुल्लाह

सपा सांसद ने कहा ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए इस पर वह कुछ नहीं बोलेंगे. मोहिबुल्लाह नदवी ने बताया कि आज वह अपने संसदीय क्षेत्र रामपुर जा रहे हैं, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. हालांकि उन्होंने सपा नेता आजम खान पर कहा कि मुझे रामपुर की जनता ने चुना है मैं किसी विवाद में पड़ने की बजाए रामपुर की जनता के विकास के लिए काम करना चाहता हूं. 

UP News: अखिलेश यादव के विधायक का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कहा- 'जल्द ही...' 

Published at : 14 Oct 2025 10:36 AM (IST)
UP News SAMAJWADI PARTY Mohibbullah Nadvi
