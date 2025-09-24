'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान

समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान 23 महीने की कैद के बाद आखिरकार सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं. जेल से बाहर आने के बाद आजम अपने घर रामपुर पहुंचे जहां उनके समर्थकों और चाहने वालों ने जोरदार स्वागत किया है.

इस बीच रिहा होने के बाद आजम खान मीडिया से भी मुखातिब होते हुए नजर आए हैं वहीं उन्होंने एबीपी लाइव से बात करते हुए सपा के महासचिव शिवपाल यादव के उनसे जेल में मिलने के लिए न पहुंचने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

शिवपाल यादव के जेल में मिलने न जाने पर बोले सपा नेता

सपा नेता शिवपाल यादव के सीतापुर जेल न पहुंचने पर आजम खान ने कहा 'न कहे कि सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो न जाने कितनी सजा जमाना पायेगा.' पार्टी के नेताओ के न आने पर कहा 'अब किसी का इंतेजार ही नहीं, 5 साल छोटी सी कोठरी में रहा तो अहसास ही मर गया है.'

वहीं उन्होंने आगे बताया कि मुकदमों में दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं मिलता छोटी अदलत से सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है. आप देखेंगे एक दिन मैं बिल्कुल बेदाग निकलूंगा, अखिलेश यादव के मुकदमे वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.'

सपा की सरकार बनने को लेकर क्या बोले सपा नेता?

2027 में सपा की सरकार बनेगी इस सवाल पर कहा मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता. वहीं एसटी हसन का टिकिट आपने कटवाया वो नाराज है इस सवाल पर बोले 'मैं अपने ही टिकट नहीं दिला पाया'. वहीं उनसे मिलने के सवाल पर कहा कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर हैं.

आजम खान ने पार्टी छोड़ने के सवाल पर क्या कहा?

समाजवादी पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज है और उसका यह मतलब नही की हमारे पास पद हो ओहदा हो, लोग प्यार करें हमें इज्जत करे और हम बिकाऊ माल न हो ये हमने साबित कर दिया है.

समाजवादी पार्टी को नेताओं को लेकर बोले आजम खान

इस बातचीत में पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर कहा खुश रहें आबाद रहें. सैफई और आजम परिवार के अंदर क्या कुछ दूरियां है जो कोई शीर्ष नेता मिलने नहीं पहुंचा तो इस सवाल पर आजम खान बोले आग ना लगाओ. अखिलेश यादव का फोन आया या नही इस पर बोले मुझे सिर्फ अपनी बीबी का मोबाईल नंबर याद था वो भी भूल गया, मैं मोबाइल चलाना भी भूल गया. इस दौरान आजम खान ने कहा मैं बड़ा आदमी नहीं बड़ा खादिम (सेवक) हूं.