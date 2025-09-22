आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता

आजम खान और सरकार के बीच कानूनी दांवपेंच लगातार जारी है. बीते दिनों हाई कोर्ट से आज़म खान को जमानत दिए जाने के बाद उनकी रिहाई में अड़चन खड़ी हो गई थी क्योंकि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के एक लंबित मामले में पुलिस ने एडिशनल चार्जशीट दाखिल करते हुए कुछ धाराएं बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी. इस मामले में अभी अदालत में अगली तारीख पड़ गई. जबकि बाकी सभी मामलों में आजम खान के वकीलों ने जमानती अदालत में पेश करके रिहाई के परवाने हासिल कर लिए हैं. इसकी वजह से अब सपा नेता जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे.

आजम खान के वकील ने क्या कहा?

आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि 55 लंबित मामलों में अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल भेज दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि बाकी मामलों में भी अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल जा चुके हैं.

अब अगर कोई अनहोनी ना हुई या त्रुटि नहीं हुई तो कल मंगलवार को अन्यथा बुधवार तक आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो सकेगी. इस विषय पर आजम खान पक्ष के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया मोहम्मद आजम खान के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरी कोर्ट से गए हैं.

वहीं कुछ परवाने वहां पहुंच गए हैं अगर किसी तरह की गलती नहीं हुई तो उस सूरत में और अगर समय से पहुंच गए हैं तो आज अन्यथा कल और अगर कोई करेक्शन होना है तो वह कल आ जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने टोटल परवानों के बारे में बताने से इंकार कर दिया.

धाराएं बढ़ाए जाने पर क्या बोले वकील?

उनके खिलाफ धाराएं बढ़ाएं जाने के सवाल पर आजम खान पक्ष के वकील ने बताया कि वह मामला अभी कोर्ट में है. उस पर वह पहले से ही जमानत पर हैं. वहीं रिहाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल (23 सितंबर) को उनकी निश्चित तौर पर रिहाई हो जाएगी. वहीं परवाने जेल पहुंचे या नहीं इस सवाल पर आजम खान के वकील जुबेर खान ने बताया कि यहां से तो पहुंच गए हैं. पोस्ट के जरिए भेजे गए हैं और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, उससे भी भेजे गए हैं. कल या परसों तक रिहाई संभव है.