हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता

आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद हैं. लेकिन अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. सपा नेता के वकील ने जानकारी साझा की.

By : रवि शंकर दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Sep 2025 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

आजम खान और सरकार के बीच कानूनी दांवपेंच लगातार जारी है. बीते दिनों हाई कोर्ट से आज़म खान को जमानत दिए जाने के बाद उनकी रिहाई में अड़चन खड़ी हो गई थी क्योंकि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के एक लंबित मामले में पुलिस ने एडिशनल चार्जशीट दाखिल करते हुए कुछ धाराएं बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी. इस मामले में अभी अदालत में अगली तारीख पड़ गई. जबकि बाकी सभी मामलों में आजम खान के वकीलों ने जमानती अदालत में पेश करके रिहाई के परवाने हासिल कर लिए हैं. इसकी वजह से अब सपा नेता जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे.

आजम खान के वकील ने क्या कहा?

आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि 55 लंबित मामलों में अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल भेज दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि बाकी मामलों में भी अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल जा चुके हैं. 

अब अगर कोई अनहोनी ना हुई या त्रुटि नहीं हुई तो कल मंगलवार को अन्यथा बुधवार तक आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो सकेगी. इस विषय पर आजम खान पक्ष के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया मोहम्मद आजम खान के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरी कोर्ट से गए हैं.  

वहीं कुछ परवाने वहां पहुंच गए हैं अगर किसी तरह की गलती नहीं हुई तो उस सूरत में और अगर समय से पहुंच गए हैं तो आज अन्यथा कल और अगर कोई करेक्शन होना है तो वह कल आ जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने टोटल परवानों के बारे में बताने से इंकार कर दिया.

धाराएं बढ़ाए जाने पर क्या बोले वकील?

उनके खिलाफ धाराएं बढ़ाएं जाने के सवाल पर आजम खान पक्ष के वकील ने बताया कि वह मामला अभी कोर्ट में है. उस पर वह पहले से ही जमानत पर हैं. वहीं रिहाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल (23 सितंबर) को उनकी निश्चित तौर पर रिहाई हो जाएगी. वहीं परवाने जेल पहुंचे या नहीं इस सवाल पर आजम खान के वकील जुबेर खान ने बताया कि यहां से तो पहुंच गए हैं. पोस्ट के जरिए भेजे गए हैं और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, उससे भी भेजे गए हैं. कल या परसों तक रिहाई संभव है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 09:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AZam Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
विश्व
'H1-B वीजा पॉलिसी के पीछे ट्रंप के खास पीटर नवारो का हाथ', अमेरिकी सांसद ने कर दिया बड़ा दावा
'H1-B वीजा पॉलिसी के पीछे ट्रंप के खास पीटर नवारो का हाथ', अमेरिकी सांसद ने कर दिया बड़ा दावा
बिहार
बिहार चुनाव: NDA में सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कर दी 'सम्मानजनक' वाली बात
NDA में सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कर दी 'सम्मानजनक' वाली बात
जनरल नॉलेज
GST 2.0 Consumer Rights: क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?
क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?
शिक्षा
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget