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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा से हम भीख नहीं मांगते...बराबरी पर बात होगी', यूपी में गठबंधन को लेकर इमरान मसूद का बयान

'सपा से हम भीख नहीं मांगते...बराबरी पर बात होगी', यूपी में गठबंधन को लेकर इमरान मसूद का बयान

UP Election 2027: कांग्रेस सांसद ने कहा कि सपा कौन है हमें सीट देने वाली, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं. कांग्रेस की तैयारी पूरी है, पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जो हुआ उसकी सीख सबको लेनी चाहिए.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Jun 2026 02:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने यूपी चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि कांग्रेस की 403 सीटों पर तैयारी है. समाजवादी पार्टी से हम भीख नहीं मांगते हैं कि वो हमें कितनी सीट देंगे, बराबरी पर बात होगी. कांग्रेस सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी कौन है हमें सीट देने वाली, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं. कांग्रेस की तैयारी पूरी है, पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जो हुआ उसकी सीख सबको लेनी चाहिए.

यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि हम सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 70 प्रतिशत बूथों पर हमारी तैयारी हो चुकी है. इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस यूपी में सपा के साथ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह काम तो पार्टी का है वो ही बताएंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 15 Jun 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS IMRAN MASOOD SAMAJWADI PARTY CONGRESS UP Election 2027
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