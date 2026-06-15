'सपा से हम भीख नहीं मांगते...बराबरी पर बात होगी', यूपी में गठबंधन को लेकर इमरान मसूद का बयान

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने यूपी चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि कांग्रेस की 403 सीटों पर तैयारी है. समाजवादी पार्टी से हम भीख नहीं मांगते हैं कि वो हमें कितनी सीट देंगे, बराबरी पर बात होगी. कांग्रेस सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी कौन है हमें सीट देने वाली, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं. कांग्रेस की तैयारी पूरी है, पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जो हुआ उसकी सीख सबको लेनी चाहिए.

यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि हम सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 70 प्रतिशत बूथों पर हमारी तैयारी हो चुकी है. इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस यूपी में सपा के साथ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह काम तो पार्टी का है वो ही बताएंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने दोनों ओर से घेरा! अयोध्या में फिर फंसी बीजेपी?