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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशादीशुदा निकली नई नेवली दुल्हन, चार बच्चों की मां ने युवक को लगाया लाखों का चूना

शादीशुदा निकली नई नेवली दुल्हन, चार बच्चों की मां ने युवक को लगाया लाखों का चूना

Rampur News In Hindi: पुलिस जांच में सामने आया कि महिला पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे भी हैं. उसने अपनी असली पहचान छिपाकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए युवक से शादी की थी.

By : बाबर खान, रामपुर | Updated at : 15 Jun 2026 06:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में सिविल लाइंस पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाली दुल्हन को गिरफ्तार किया है. शहर के पुनीत को झांसे में लेकर उसके रिश्तेदार ने उसकी शादी यासमीन नामक युवती से एक लाख रूपए लेकर करवा दी. लेकिन शादी के महज दो दिन बाद ही दुल्हन घर का सामान लेकर फरार हो गयी थी.

पुनीत को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन अभी दो आरोपी फरार हैं. पुलिस के मुताबिक उनकी तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस निवासी पुनीत सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करता है. उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके रिश्तेदार कालू और राम सिंह ने उसकी शादी कराने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में खर्च होने की बात कहकर उससे एक लाख रुपये ले लिए. दोनों आरोपियों ने युवक की शादी यासमीन नाम की महिला से करा दी. शादी के बाद महिला दो दिन तक ससुराल में रही, लेकिन तीसरे दिन वह घर का सामान समेटकर जाने लगी. इस पर युवक को शक हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की.

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पहले से शादी-शुदा और चार बच्चों की मां है आरोपी महिला 

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे भी हैं. उसने अपनी असली पहचान छिपाकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए युवक से शादी की थी. पुलिस के मुताबिक महिला और उसके साथी शादी के नाम पर ठगी कर लोगों का सामान और जेवर लेकर फरार हो जाते थे.

पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिला यासमीन समेत कालू और राम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपित पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं या नहीं.

एसपी सोमेन्द्र मीना ने बताया कि वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि महिला ने अपनी पहचान छिपाकर शादी की थी और वह पहले से शादीशुदा है. उसके चार बच्चे भी हैं. फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर शादी की गई थी. युवक से एक लाख रुपये लिए गए थे, जिनकी जांच की जा रही है. महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके सहयोगियों की तलाश जारी है. प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि यह गिरोह शादी के नाम पर ठगी करता था.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विवाह से पहले संबंधित पक्ष की पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें, ताकि शादी के नाम पर होने वाली ऐसी ठगी से बचा जा सके. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News Luteri Dulhan
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