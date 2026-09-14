रामपुर में 6 महीने में 60 अवैध क्लीनिक सील, संचालकों पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों के विपरीत संचालित किए जा रहे क्लीनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. पिछले छह महीनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीण इलाकों में चल रहे करीब 60 अवैध क्लीनिकों को सील किया है. कार्रवाई के दौरान सामने आया कि कई क्लीनिक बिना जरूरी पंजीकरण और अनुमति के संचालित किए जा रहे थे.

क्लीनिक सील करने के साथ संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इन क्लीनिकों में मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जबकि संचालकों के पास निर्धारित मानकों के अनुरूप जरूरी पंजीकरण और चिकित्सकीय अनुमति नहीं थी. शिकायतों और जांच के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए क्लीनिकों को सील किया.

विभाग की ओर से केवल क्लीनिक सील करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रही, बल्कि संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लीनिकों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि बिना योग्य चिकित्सकीय व्यवस्था के मरीजों का इलाज करने वालों पर रोक लगाई जा सके.

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अवैध क्लीनिक और अस्पताल चलाने वालों के खिलाफ अभियान जारी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में अवैध क्लीनिक और अस्पताल चलाने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जेल भेजने तक की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से क्लीनिक संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि इलाज कराने से पहले चिकित्सक और संस्थान का पंजीकरण जरूर जांच लें.

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