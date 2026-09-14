अमरोहा: मिहिर भोज जयंती में हंगामा, पुलिस और BJP नेता में धक्का-मुक्की

अमरोहा में मिहिर भोज जयंती पर निकाली जा रही गुर्जर समाज की रैली के दौरान हंगामा हो गया. जिसके बाद पुलिस और रैली में शामिल लोगों के बीच नोक झोंक हो गई और माहौल काफी गरम हो गया. इसी दौरान सीओ पंकज त्यागी और बीजेपी नेता पिंटू भाटी के बीच खींचतान भी हो गई, मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों ने हालात संभाला.

भाजपा नेता ने पुलिस पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रैली निकाल रहे लोगों के साथ पुलिस सीओ के साथ झड़प दिखाई दे रही है. हालांकि इसके बाद बीजेपी नेता तेजी से आगे बढ़ते हुए चले गए.

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रैली के दौरान सीओ और बीजेपी नेता में झड़प

ख़बर के मुताबिक अमरोहा के हसनपुर शहर में मिहिर भोज जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज की ओर से रैली निकाली जा रही थी. इसी दौरान पुलिस और रैली में शामिल लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और सीओ पंकज त्यागी और बीजेपी नेता पिंटू भाटी के बीच भी धक्का-मुक्की हो गई और फिर मामला बढ़ गया. इस दौरान कुछ समय के लिए दोनों के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई.

बताया जा रहा है कि रैली प्रशासन की अनुमति के साथ निकाली जा रही थी. हंगामे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पुलिस और भाजपा नेता के बीच नोकझोंक और खींचतान की स्थिति दिखाई दे रही है.

बीजेपी नेता ने पुलिस पर लगाए आरोप

पिंटू भाटी ने आरोप लगाया कि गुर्जर समाज के लोगों ने रैली के अनुमति ली थी बावजूद और कार्यक्रम में शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था. लेकिन इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हंगामे की स्थिति बन गई. हालांकि, हंगामे की वास्तविक वजह को लेकर पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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