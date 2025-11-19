'हमने पुलिस की लाठी खाई और जेल गए...', राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर बोले रामभद्राचार्य

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के ध्वजारोहण पर खुशी जाहिर करते हुआ कहा कि हमने इसके लिए कितना संघर्ष किया, लाठियां तक खाई,आज एक ऐतिहासिक मौका आ रहा है. वहीं उन्होंने काशी और मथुरा को लेकर कहा कि हम अल्फाबेट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं अ से अयोध्या अब क काशी और फिर मथुरा.

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें न तो राजनीति का ज्ञान है और न शास्त्र का, वे खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे जैसा व्यवहार कर रहे हैं.

राममंदिर निर्माण पूर्ण होने पर जाहिर की ख़ुशी

रामभद्राचार्य आगामी 25 नवम्बर को अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापित होने पर प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आज मंदिर पूरा हो चुका है. हमने कितना संघर्ष किया इसके लिए. लाठियां तक खायीं. राम भद्राचार्य बोले की मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे एक माली को अपने द्वारा लगाई गई वाटिका को पुष्पित और फलित होते देखता है.

उन्होंने राम मंदिर पूरा होने पर आगे की योजना पर कहा कि हम लोग एल्फाबेट के रूप में आगे काम करेंगे अ हो गया. अब क होगा यानी काशी और फिर मथुरा. यह दोनों ही स्थल पर हिन्दू संगठन अपना दावा कर रहे हैं.

राहुल गांधी पर भडके

विपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाने पर रामभद्राचार्य ने कहा कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें न तो राजनीति का ज्ञान है और न शास्त्र का, बस खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे का हाल है.

यहां बता दें कि रामभद्राचार्य अक्सर विपक्ष को लेकर तीखे बयान ही देते हैं, जबकि बीजेपी के प्रति उनके बयान नरम ही रहते हैं. कई बार उनके बयान विवादित भी हो जाते हैं, जिनसे उनकी आलोचना भी हुई है.