'कांग्रेस और सपा का षड्यंत्र...' प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर सीएम योगी का पहला बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल छात्रों को बदनाम करने और उन्हें भड़काने की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसद घेराव के दौरान सपा और कांग्रेस के 'गुंडों' ने छात्रों की छवि खराब करने का प्रयास किया.

मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि पहले युवाओं, दलितों और वंचितों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें असफल रहने के बाद अब छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव कर उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की और दोनों दल देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं.

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सीएम ने सपा पर लगाए गंभीर आरोप

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पूर्व भर्ती प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले आयोग में अयोग्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था और उस दौरान एसडीएम भर्ती में एक जाति विशेष के लोगों का चयन किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में थर्ड डिवीजन पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शीर्ष स्थान दिलाया गया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आज भी इस मुद्दे पर नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है और जाति के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है. उनके मुताबिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़काया जा रहा है.

CM योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस की संवेदनाएं गरीबों के लिए नहीं, बल्कि माफियाओं के लिए थीं, जबकि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया, गुंडाराज, अपराध और कर्फ्यू से मुक्त बनाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार जाति, युवाओं, किसानों और छात्रों को भड़काकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है.