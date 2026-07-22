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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के खिलाफ संजय सिंह के बयान पर सपा ने दिया जवाब, कहा- अखिलेश यादव हमेशा से...

राहुल गांधी के खिलाफ संजय सिंह के बयान पर सपा ने दिया जवाब, कहा- अखिलेश यादव हमेशा से...

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के धरना करने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. अब इस पर सपा की ओर से जवाब आया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jul 2026 05:50 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिए गए धरने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंहने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. अब इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ओर से बयान आए हैं. 

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर AAP सांसद संजय सिंह के ट्वीट पर कहा, 'अब आम आदमी क्या कह रही है, इसकी सफाई मुझे तो नहीं देनी है. मैं अपनी पार्टी और अपने नेता अखिलेश यादव के और अपनी पार्टी के फैसले के बारे में कह सकता हूं. हमारी पार्टी का फैसला हमेशा नौजवानों के साथ रहा है.'

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वहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर AAP सांसद संजय सिंह के ट्वीट पर कहा, 'ये साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी, ये कहां से निकली पार्टी है. ये RSS के विंग में काम करते थे केजरीवाल. एक प्रकल्प चलता था. उसमें केजरीवाल और केजरीवाल की बीवी, दोनों जो विवेकानंद फाउंडेशन उन्होंने बनाया है. उस विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे. विवेकानंद फाउंडेशन किसका है? RSS का है. ये भाजपा के दलाल है और उनकी दलाली करते हैं.'

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उधर, बीजेपी ने भी मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) को आम आदमी पार्टी (आप) का ‘मुखौटा संगठन’ बताया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं के धरने से आप असहज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की यह प्रतिक्रिया आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के उस आरोप के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर-मंतर पर नीट मुद्दे को लेकर छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी से प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का धरना दिलवाया.

Published at : 22 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Akhilesh Yadav Up News Rahul Gandhi Up Politics AAM AADMI PARTY
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