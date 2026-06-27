गोंडा के बीजेपी सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शनिवार (27 जून) को गोंडा मेडिकल कॉलेज के सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने 700 से अधिक दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए. कार्यक्रम के बाद उन्होंने अयोध्या के श्रीराम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, "जो लोग चंदे की चोरी करते हैं, वे चोर और डकैत हैं. करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता. ऐसे लोगों का न कोई धर्म होता है और न ही कोई सामाजिक सरोकार." उन्होंने कहा कि यह केवल पैसों की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय है.

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विपक्ष की ओर से बड़ी मछलियों को बचाने के लगाए जा रहे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चल रही है. उन्होंने कहा, "कोई भी छोटी या बड़ी मछली नहीं बचेगी. जो भी व्यक्ति इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. सभी से पूछताछ की जा रही है और जांच पूरी होने दीजिए."

चंपत राय पर लग रहे आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अभी किसी के बारे में निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. उनके मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि किसकी क्या भूमिका थी. उन्होंने कहा कि जहां-जहां कमियां रही हैं, उनकी जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'डबल इंजन टकरा रहे हैं' वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अखिलेश यादव को इस मामले में मुंह नहीं खोलना चाहिए था. उन्होंने अपनी सरकार में 10 साल तक लूटपाट कराई है. उनको इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए था." उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, जबकि सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच करा रही है.

'ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा घटना नहीं होगी'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कहीं कोई कमी थी तो वह अब सामने आ गई है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा, "कमियां थीं तो उजागर हुई हैं. ऐसी कार्रवाई होगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी." उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद हर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा.

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