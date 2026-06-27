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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेल में बंद सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, आयकर विभाग ने रद्द की जौहर ट्रस्ट की 12AB टैक्स छूट

जेल में बंद सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, आयकर विभाग ने रद्द की जौहर ट्रस्ट की 12AB टैक्स छूट

Azam Khan News: सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण 12AB रद्द कर दिया गया है. आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को अनियमित और जनहित के खिलाफ बताया गया है.

Written By : उबैदुर रहमान |  Updated at : 27 Jun 2026 02:12 PM (IST)
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वित्तीय अनियमितताओं और 'डमी' सदस्यों को ट्रस्टी बनाने के आरोपों के चलते आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश रामपुर जेल में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण 12AB रद्द कर दिया गया है. जिसके बाद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट आ खड़ा हुआ है. 

आजम खान की  मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट के तहत चलती है. आजम खान इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और यूनिवर्सिटी के आजीवन चांसलर हैं. टैक्स से मिलने वाले फायदों के खत्म होने से ट्रस्ट की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को अनियमित और जनहित के खिलाफ बताया गया है. अब ट्रस्ट को भारी टैक्स, ब्याज और जुर्माने की वसूली का सामना करना पड़ेगा.  जौहर ट्रस्ट अब कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएगा.

आजम खान और करीबी सहयोगियों पर 450 करोड़ की अनियमितताएं

जांच में ट्रस्ट की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं, आरोप है कि ट्रस्ट किसी भी जन-कल्याण के काम में शामिल नहीं था, आजम खान के मंत्री रहते हुए जबरन चंदा वसूला गया और डमी ट्रस्टी नियुक्त किए गए थे.  इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक, कुछ साल पहले की गई जांच के दौरान अहम सबूत जुटाए गए थे. उन दस्तावेजों और जब्त सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया था. आजम खान और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद, लगभग 450 करोड़ रूपये की अनियमितताएं सामने आई थीं. 

सूत्रों के मुताबिक अदातालत से सजा होने के बाद आजम खान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं. आरोप है कि ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम पर जमीन हड़पने और जमीन के अवैध अधिग्रहण में शामिल रहा है. ट्रस्ट के पास फर्नीचर, उपकरण, भवन, गेस्ट हाउस, आवासीय ब्लॉक, सहके, मस्जिद और अन्य इतनी सारी संपत्तियां हैं. अब ट्रस्ट से जुड़े लोगो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

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'जब-जब आजम खान सूबे मंत्री रहे, ट्रस्ट पर धनवर्षा हुई'- आकाश सक्सेना 

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि जब-जब आजम खान सूबे की सरकार में मंत्री रहे, उनके जौहर ट्रस्ट पर खूब धनवर्षा हुई. जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक को आजम के समर्थकों ने दिल खोलकर चंदा दिया. आकाश सक्सेना ने ईडी को जौहर ट्रस्ट की बैलेंस शीट से लेकर कई अहम साक्ष्य सौंपें थे और अब उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जौहर ट्रस्ट को 37 पेज का नोटिस जारी किया गया है, जिससे रामपुर की जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. 

उन पर ईडी और आयकर दोनों का शिकंजा है. पूर्व में जब आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी की टीम उनसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज केस में पूछताछ कर चुकी है. मालूम हो कि पूर्व में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर शिकायत की थी और बाद में ईडी को बैलेंस शीट सौंपी, जिसमें आरोप लगाया था कि आजम खान सूबे के सबसे कद्दावर मंत्री माने जाते थे. यही वजह है कि उनके मंत्रित्व काल में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है. वर्ना, दानदाताओं ने तब उतना चंदा क्यों नहीं दिया, जितना मंत्रित्व काल में दिया है.

100 रुपये की लीज पर 33 वर्षों के लिए दे दिया गया जौहर शोध संस्थान

इन वित्तीय और जमीनों से जुड़े मामलों को लेकर आयकर विभाग ने आजम खान, उनके परिवार और ट्रस्ट के सदस्यों के ठिकानों पर 2023 में छापेमारी भी की थी. आयकर विभाग लखनऊ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का 12 एबी (चैरिटेबल) पंजीकरण और टैक्स की छूट को रद्द कर दिया है. आयकर विभाग ने यह कार्रवाई जौहर ट्रस्ट के खिलाफ हुई शिकायतों की जांच के बाद की है. 

जांच में ट्रस्ट की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थीं जिसके बाद यह फैसला लिया गया. जांच से पता चला कि ट्रस्ट कोई जनहित का काम नहीं कर रहा था. ट्रस्ट का सपा सरकार में कितना दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान मात्र 100 रुपये की लीज पर 33 वर्षों के लिए आजम खान के निजी जौहर अली ट्रस्ट को दे दिया गया था. 

लीज को 33-33 वर्षों के लिए दो बार बढ़ाने के भी किए गए थे प्रावधान 

इसकी लीज 33-33 वर्षों के लिए दो बार बढ़ाने के भी प्रावधान किए गए थे. आजम खान के कुलाधिपति वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में नियमों को ताक पर रखकर सरकारी धन का खुलकर इस्तेमाल किया गया. प्रदेश में सपा सरकार के दौरान 2012 से 2017 के बीच आजम खान नगर विकास मंत्री होने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश जल निगम के पदेन अध्यक्ष भी थे और इसी अवधि में विश्वविद्यालय परिसर के भीतर चार प्रमुख भवनों का निर्माण जल निगम की निर्माणदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज(सीएंडडीएस) की शाखा ने किया, जिस पर सरकारी खजाने से 17.76 करोड़ रुपये खर्च हुए. 

यही नहीं, विश्वविद्यालय में करोड़ों की घपलेबाजी का आरोप लगने के बाद जब स्थानीय निर्माण एजेंसियों से इन भवनों का मूल्यांकन किया तो निर्माण की कीमत 308 करोड़ रुपये आंकी गई. ऐसे में विश्वविद्यालय  निर्माण में बेहिसाब काला धन खपने की बात भी सामने आ रही है. आजम खान ने जिस जौहर विश्वविद्यालय को बनवाया, उसका संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन होता है. आयकर विभाग द्वारा आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण 12AB रद्द कर दिए जाने से अब आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर भी खतरा बढ़ गया है.

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Published at : 27 Jun 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Income Tax Department AZam Khan
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