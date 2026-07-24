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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी के रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग, LLB छात्र को मारी गोली; पुलिस बोली- जल्द होगी गिरफ्तारी

झांसी के रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग, LLB छात्र को मारी गोली; पुलिस बोली- जल्द होगी गिरफ्तारी

Jhansi Restaurant Firing: रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना पहुंचे LLB छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस का दावा है कि हत्याकांड के आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 24 Jul 2026 01:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के झांसी में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है, अपराधियों ने देर रात एक रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर LLB छात्र को गोली मार दी. छात्र को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. फिलहाल, पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं, पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.

झांसी में देर रात रेस्टोरेंट के अंदर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर बताया गया कि दोस्तों के साथ खाना खाने पहुंचे एलएलबी के छात्र और महिला प्रधान के बेटे संजय की सिर से सटाकर गोली मार दी गई. गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए. पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं. घटना नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित 'द मेड किचन' रेस्टोरेंट की है.

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इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम

जानकारी के मुताबिक, ग्राम हवेतपुरा निवासी संजय अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आया था. इसी दौरान एक अज्ञात युवक उसके पास पहुंचा और बेहद करीब से उसके सिर पर गोली मार दी. गोली चलने के बाद रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई और हमलावर बाहर पार्किंग में खड़े अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया. गोली लगने के बाद संजय को तत्काल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई. 

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

बताया जा रहा है कि संजय एलएलबी का छात्र था. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही एसएसपी बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति सहित नवाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. घटना के खुलासे के लिए एसएसपी ने तीन विशेष टीमों का गठन किया है. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 24 Jul 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Jhansi Firing UP NEWS UP Police Jhansi News
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