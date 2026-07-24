महोबा में गुंडागर्दी और दबंगई, पुरानी रंजिश में ट्रक ड्राइवर को पेड़ से बांधकर पीटा

उत्तर प्रदेश के महोबा से दबंगई और गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो समाज और मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा है. जिले के कबरई थाना क्षेत्र में कानपुर रोड खनिज बैरियर के पास दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक ट्रक चालक को पेड़ से बांधकर उसकी लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के हाथ-पांव फूल गए, आनन-फानन में पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर जिले का रहने वाला सौरभ, जो कबरई में ट्रक चलाकर अपना गुजारा करता है, गुरुवार देर शाम काम खत्म कर अपने साथी राघवेंद्र के साथ बाइक से हमीरपुर स्थित किराए के मकान जा रहा था. तभी कानपुर रोड स्थित खनिज बैरियर के पास घात लगाए बैठे धर्मेंद्र और उसके तीन अन्य साथियों ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.

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पेड़ से बांधकर दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई

बाइक की टक्कर लगते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद चारों दबंगों ने सौरभ को घेर लिया और घसीटते हुए पास के एक खेत में ले गए. पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने गले में साफी का फंदा डालकर उसे पेड़ से बांध दिया और लाठी-डंडों से तब तक पीटते रहे जब तक वह बेदम नहीं हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दो दबंग घायल सौरभ को हाथों में डंडे लिए ले जाते साफ नजर आ रहे हैं. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी फरार हो चुके थे.

वीडियो के आधार पर आरोपियों में जुटी पुलिस

वहीं, दबंगों की पिटाई में गंभीर रूप से घायल सौरभ को पुलिस तुरंत कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां हालत चिंताजनक होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला पुरानी रंजिश का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल, पीड़ित के बयानों और वीडियो साक्ष्य के आधार पर कबरई थाना पुलिस ने मामले में फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

यूपी की पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के झांसी और महोबा से अपराधियों की दबंगई की दो अलग-अलग घटनाओं ने यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली और योगी सरकार के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के दावों की पोल खोल दी. फिलहाल, यूपी पुलिस अब अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है.

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