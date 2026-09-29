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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंजय सिंह के बयान पर भड़के UP कांग्रेस प्रभारी, 'AAP खत्म हो गई क्योंकि...'

संजय सिंह के बयान पर भड़के UP कांग्रेस प्रभारी, 'AAP खत्म हो गई क्योंकि...'

यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने AAP को घेरते हुए कहा कि वो इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि वो दलित-विरोधी हैं. आदिवासी-विरोधी, पिछड़े वर्ग-विरोधी और सामाजिक न्याय के विरोधी हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Sep 2026 10:45 PM (IST)
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आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि अखिलेश यादव को यूपी में तंग कर रखा है. इस पर यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आप सांसद पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वो संजय सिंह को गंभीरता से नहीं लेते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में SP और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वरिष्ठ नेता बैठकर बात करेंगे तो इस मुद्दे पर संजय सिंह को तो बोलना ही नहीं चाहिए.

उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और आम आदमी पार्टी आपके ऊपर ही हमलावर रहती है. इस पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, ''वो (AAP) इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि वो दलित-विरोधी हैं, आदिवासी-विरोधी, पिछड़े वर्ग-विरोधी और सामाजिक न्याय के विरोधी हैं. ''

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AAP की अपनी सरकार में ही धोखा-धड़ी- राजेंद्र पाल गौतम

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''AAP की अपनी सरकार में ही धोखा-धड़ी हो रही है. एससी-एसटी को उनका हक नहीं मिल रहा है. पहले तो संजय सिंह ही बता दें कि अब तक उन्होंने 14 राज्यसभा सांसद भेजे, उसमें से कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी और कितने अल्पसंख्यक समुदाय से भेजे? उनका खुद का चालचरित्र जातिवाद वाला है, उनसे मैं क्या उम्मीद करूं?''

संजय सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए क्या कहा?

बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तंग कर रखा है. उन्होंने घेरते हुए कहा कि सुना है कि कांग्रेस को यूपी में 150 सीट चाहिए. कभी कहते हैं कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे. कभी कहते हैं कि 200 सीट चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है या समाजवादी पार्टी से लड़ रही है? उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 29 Sep 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh UP NEWS CONGRESS
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