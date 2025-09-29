उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद में उनके बच्चों के बीच भी सोशल मीडिया पर फाइट शुरू हो गई है. बहन राघवी के आरोपों का राजा भैया के बेटे बृजपाल प्रताप सिंह ने जवाब दिया है.

शनिवार को राजा भैया और भानवी सिंह की बड़ी बेटी राघवी सिंह ने एक वीडियो जारी कर यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं. मेरी मां ऐसे गुंडों से अकेले ही निपट रही हैं. बहन के इन आरोपों का अब राजा भैया के बेटे बृजराज ने जवाब दिया.

राजा भैया के बेटे ने दिया बहन का जवाब

बृजराज प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बहन पर निशाना साधा और उसके आरोपों को ग़लत बताया. बृजराज ने राजा भैया के साथ राघवी कुमारी की तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'ये हैं वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दिद्दा (बड़ी बहन जी) राघवी. इस प्रकार झेली इन्होंने प्रताड़ना!

सच तो ये है कि दाऊ ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया है तो हमारी बड़ी बहन को, वो दाऊ की लाडली थीं ये सभी जानते हैं.

बचपन में खेल-खेल में भी कहीं झगड़ा हो जाता था तो हम दोनों भाईयों को डर लगता था कि दिद्दा कहीं हमारी शिकायत दाऊ से न कर दें. विडंबना देखिये कि आज वही दाऊ की लाडली बेटी हर जगह उनकी झूठी शिकायत के साथ लोगों से इस प्रकार गाली गलौच कर रही हैं.'

ये हैं वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दिद्दा (बड़ी बहन जी) @RaghaviBhadri

इस प्रकार झेली इन्होंने प्रताड़ना!



सच तो ये है कि दाऊ ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया है तो हमारी बड़ी बहन को, वो दाऊ की लाडली थीं ये सभी जानते हैं।… pic.twitter.com/ro7zlpqBxF — Brijraj Pratap Singh (@brijraj_bhadri) September 29, 2025

राघवी कुमारी ने लगाए थे गंभीर आरोप

राजा भैया के पारिवारिक विवाद में जहां बेटी राघवी अपनी मां के समर्थन में लगातार बोल रही हैं जबकि बेटा पिता के साथ खड़ा दिखाई दे रहा हैं. दोनों के बीच एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर खुलेआम जुबानी जंग हो रही हैं. लेकिन शनिवार को राघवी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बाहुबल और पैसे के दम पर हमारा सालों से उत्पीड़न हो रहा है.

राघवी सिंह ने यूपी पुलिस के गनर पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया है. राघवी ने कहा कि हमे जान से मारने की धमकी दी जा रही है. ये सब राजनीति के प्रभाव में हो रहा हैं. भानवी ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि आप एक बार में ही हमें मरवा दीजिए, हम सालों से पीड़ित है और मां की तबीयत को देखते हुए हम भी बहुत परेशान हैं.

बता दें कि राजा भैया के दो बेटे और दो बेटियां हैं. दोनों जुड़वा बेटे अपने पिता के साथ रहते हैं और इस पूरे विवाद में उनके साथ खड़े दिख रहे हैं जबकि दोनों बहनें मां के साथ हैं और उनके समर्थन में खुलकर बोल रही हैं.