कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन हैं. इस अवसर पर वाराणसी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर का दुग्धाभिषेक किया. जिसमें वो भगवान परशुराम के अवतार में दिख रहे हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के देश का प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना की और कहा कि जिस तरह उन्होंने अधर्म का नाश किया वैसे ही राहुल गांधी भी आज की अधर्मी सरकार को बाहर करेंगे.

वाराणसी में कांग्रेस युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की. इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चरण करते हुए विशेष पूजा की गई. कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर को परशुराम के अवतार में दिखाते हुए गंगा नदी में उनकी तस्वीर का दुग्धाभिषेक किया. उन्होंने मां गंगा से राहुल गांधी के देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रार्थना की.

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूजा

युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि "आज हम सभी युवा कांग्रेस के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मां गंगा की गोद में दुग्धाभिषेक करके मनाया है और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया है कि आने वाले समय में वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने उनकी इस तस्वीर का दुग्धाभिषेक किया, जिसमें वो परशुराम अवतार में नज़र आ रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने कहा- "जिस प्रकार परशुराम ने अधर्म का नाश किया था उसी तरह राहुल गांधी वर्तमान समय में देश विरोधी नीतियों को खत्म करें"… pic.twitter.com/EIEhnG3wfq — ABP News (@ABPNews) June 19, 2026

गंगा नदी किनारे तस्वीर का दुग्धाभिषेक

राहुल गांधी को परशुराम के अवतार में दिखाने पर विकास सिंह ने कहा कि ये हमारी भावनाएं है अपने नेता के प्रति. जिस तरीके से बाबा परशुराम ने धरती से अन्यायी, अधर्मी और पापियों से सृष्टि को मुक्त कराया था उसी तरीके से हम ये भाव मन में रखते हैं कि लोकतंत्र के विरोधी, संविधान के विरोध और आपसी सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी रहते हैं.

परशुराम की तरह ही सत्ता में बैठे इन अधर्मियों को बाहर करने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी करेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे."

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बता दें कि आज 19 जून को राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन है. इस अवसर पर देश भर से उन्हें जन्मदिन की बधाईयां दी जा रही है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर पर देश भर में अलग-अलग कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उनकी लंबी आयु की कामना की.

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