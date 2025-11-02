ग्रेटर नोएडा: प्यार की खातिर प्रोपर्टी डीलर का कत्ल, पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को दबोचा

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बदलपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार (31 अक्टूबर) को हुए 45 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है.

प्रारंभिक तौर पर यह मामला संपत्ति विवाद या आपसी रंजिश का लग रहा था, जिसने इलाके में दहशत फैला दी थी. पुलिस ने बताया कि एक तरफा प्यार के मामले में इस हत्याकांड को अंजाम दिय गया था. आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त हथियार और बाइक बरामद की गई है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी दीपक गोस्वामी को धूम बाईपास अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया है. दीपक गोस्वामी बी-फार्मा तृतीय वर्ष का छात्र है तथा वर्ष 2022 से एक कंपनी में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा था.

नोएडा सेंट्रल डीसपी ने बताया कि "दीपक की इंट्राग्राम पर मृतक महिपाल की बेटी के साथ दोस्ती हुई थी और वह उसे एकतरफा प्यार करने लगा था. वह मृतक महिपाल की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन महिपाल ने दीपक से विवाह करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था."

इसके बाद महिपाल ने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह पर तय की दी थी, जो दिसंबर महीने में होनी थी. दीपक इस बात से बौखला गया और उसने यह मानते हुए कि मृतक ही उसकी शादी में बाधा है, इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

डीसीपी ने दी यह जानकारी

डीसपी ने बताया कि "दीपक पिछले लगभग डेढ़ माह से दवाइयों की मार्केटिंग के बहाने मोटरसाइकिल से मृतक के आने-जाने के मार्ग की रेकी कर रहा था. कई दिनों तक नजर रखने के बाद, शुक्रवार (31 अक्टूबर) को जब उसने महिपाल को अकेला पाया, तो उसने घटना को अंजाम दिया."

घटना के बाद वह महिपाल की शिनाख्त न हो सके, इसलिए मृतक का मोबाइल फोन अपने साथ ले गया था. शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि "पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से महज 48 घंटों के भीतर इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर आरोपी दीपक गोस्वामी को धूम बाईपास अण्डरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया."

उन्होंने बताया, "मृतक का मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त हथियार और बाइक को बरामद किया गया है." डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा हत्या का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है.