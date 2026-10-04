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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरसिक दुलारी शरण की मौत पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम का आया बयान, क्या कहा?

रसिक दुलारी शरण की मौत पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम का आया बयान, क्या कहा?

प्रेमानंद आश्रम में रसिक दुलारी शरण की मौत के 9 दिन बाद ट्रस्ट ने बयान जारी किया. ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच में सहयोग की बात कही और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 04 Oct 2026 09:06 AM (IST)
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वृंदावन स्थित प्रेमानंद आश्रम गुरु कृपा कुंज में 25 सितंबर को रसिक दुलारी शरण की हुई मौत के मामले में अब श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया है. घटना के करीब 9 दिन बाद सोशल मीडिया पर जारी इस बयान में ट्रस्ट ने दुख जताते हुए रसिक दुलारी शरण के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही लोगों से घटना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी फैलाने से बचने की अपील की गई है.

ट्रस्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रसिक दुलारी शरण के साथ हुई इस दुखद घटना से पूज्य महाराज जी और समस्त परिकर बेहद आहत हैं. ट्रस्ट ने साधक के परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदना और सहानुभूति जताई है.

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बयान में कहा गया है कि घटना को लेकर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर जांच कर रहा है. ट्रस्ट इस जांच में पुलिस प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहा है.

जांच पूरी होने तक अफवाहों से बचने की अपील

ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच श्रद्धालुओं, साधकों और आम लोगों से खास अपील की है. बयान में कहा गया है कि किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी, अफवाह या अनुमान के आधार पर कोई टिप्पणी या प्रचार नहीं किया जाए. ट्रस्ट ने लोगों से यह भी कहा है कि जांच पूरी होने तक ऐसा कोई बयान या पोस्ट न किया जाए, जिससे पूज्य महाराज या आश्रम की छवि प्रभावित हो.

लोगों से संयम बरतने को कहा

ट्रस्ट ने साफ किया है कि घटना की वास्तविक जानकारी निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगी. इसलिए लोगों से जांच प्रक्रिया पूरी होने तक संयम बनाए रखने की अपील की गई है.

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रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद सोशल मीडिया पर घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही थीं. अब ट्रस्ट के इस बयान के बाद उसने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें और बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को आगे शेयर न करें.

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Published at : 04 Oct 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Premanand Maharaj Rasik Dulari Sharan
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