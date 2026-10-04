Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी बोले- 'धन के अभाव में किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी...'

CM योगी बोले- 'धन के अभाव में किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी...'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शैक्षिक व्यवस्था और छात्रों की पढ़ाई को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने साफ कहा कि पैसों के अभाव में किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Oct 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा और स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने साफ़ कहा कि पैसों की कमी के चलते प्रदेश में किसी भी छात्र को पढ़ाई नहीं रुकेगी. सीएम योगी ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार हर छात्र को शिक्षा और आगे बढ़ने का समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम योगी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दीं. 

सीएम योगी ने ये बात शनिवार लखनऊ में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान कहीं. इस दौरान सीएम योगी के निर्देश पर पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं की 4.60 लाख से अधिक छात्राओं के खातों में 148 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि हस्तांतरित की गई. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पर्ची वाला बाबा भविष्य...', अखिलेश के सामने नीतू मैम ने क्यों कहा ऐसा?
'पर्ची वाला बाबा भविष्य...', अखिलेश के सामने नीतू मैम ने क्यों कहा ऐसा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जवान होना अच्छी बात...', कांग्रेस में शामिल हुए श्याम सुंदर शर्मा पर RLD का तंज
'जवान होना अच्छी बात...', कांग्रेस में शामिल हुए श्याम सुंदर शर्मा पर RLD का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे', सपा सांसद का बड़ा दावा
'राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे', सपा सांसद का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव को ओपी राजभर और संजय निषाद ने घेरा, लगाए कई आरोप
अखिलेश यादव को ओपी राजभर और संजय निषाद ने घेरा, लगाए कई आरोप

सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान

इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई विद्यार्थियों को अपने हाथों से प्रमाणपत्र दिए. इसके बाद सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को धनराशि के अभाव में स्कूली शिक्षा से वंचित न होना पड़े. मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र भी उपस्थित रहे. 

'जवान होना अच्छी बात...', कांग्रेस में शामिल हुए श्याम सुंदर शर्मा पर RLD का तंज

छात्राओं को दी 148 करोड़ की छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'किसी भी छात्र को धनराशि के अभाव में अपनी स्कूली शिक्षा से वंचित न होना पड़े. हर छात्र को शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. 

आज लखनऊ में अल्प आय वर्ग के पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 4.60 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में ₹148 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति का अंतरण किया। साथ ही, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं.' 

'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार

Published at : 04 Oct 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पर्ची वाला बाबा भविष्य...', अखिलेश के सामने नीतू मैम ने क्यों कहा ऐसा?
'पर्ची वाला बाबा भविष्य...', अखिलेश के सामने नीतू मैम ने क्यों कहा ऐसा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जवान होना अच्छी बात...', कांग्रेस में शामिल हुए श्याम सुंदर शर्मा पर RLD का तंज
'जवान होना अच्छी बात...', कांग्रेस में शामिल हुए श्याम सुंदर शर्मा पर RLD का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे', सपा सांसद का बड़ा दावा
'राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे', सपा सांसद का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव को ओपी राजभर और संजय निषाद ने घेरा, लगाए कई आरोप
अखिलेश यादव को ओपी राजभर और संजय निषाद ने घेरा, लगाए कई आरोप
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
इंडिया
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
क्रिकेट
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
बॉलीवुड
टीवी-बंगाली सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक में छाईं पाओली दाम, रेस्तरां मालिक से की थी शादी
बंगाली सिनेमा से बॉलीवुड तक में छाईं पाओली दाम, रेस्तरां मालिक से की शादी
इंडिया
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
ट्रेंडिंग
5 लाख फॉलोअर्स पर पापा की खुशी देख रो पड़ी बेटी, वीडियो वायरल
5 लाख फॉलोअर्स पर पापा की खुशी देख रो पड़ी बेटी, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget