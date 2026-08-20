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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधामी सरकार ने PMAY-U को दी रफ्तार, दिसंबर तक मिलेंगे 15 हजार पक्के घर

धामी सरकार ने PMAY-U को दी रफ्तार, दिसंबर तक मिलेंगे 15 हजार पक्के घर

Uttarakhand News In Hindi: सीएम धामी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)  को नई गति दी है. इस योजना के तहत हर परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Aug 2026 06:16 PM (IST)
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)  को नई गति दी है. जरूरतमंद पात्र परिवारों का अपने आशियाने का सपना साकार हो रहा है. आगामी दिसंबर माह तक 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत मिलने जा रही है. आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगले माह सितंबर तक की टाइम लाइन निर्धारित की है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हर पात्र परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है. सचिव आवास डॉ आर राजेश के अनुसार प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है. इनमें लगभग 84 फीसदी यानी 12948 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. जबकि 1271 घरों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी है. इनमें 768 रुड़की और 503 लाभार्थी हरिद्वार के हैं. लंबित आवासीय परियोजनाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए हैं.

योजना के तहत कहां कितने आवास

1. जनपद ऊधमसिंह नगर

योजना के तहत सर्वाधिक 10200 मकान ऊधमसिंह नगर जनपद में बनाए जा रहे हैं. इनमें रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1872 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं. इसके अलावा 1264 आवास भवानीपुर (जसपुर), 1168 उकरौली-1 (सितारगंज), 864 उकरौली-2 (सितारगंज), 1256 कनकपुर (काशीपुर), 928 मटकोटा (रुद्रपुर), 928 श्यामनगर (गदरपुर), 824 महुवाखेड़ागंज, 512 मानपुर (काशीपुर) एवं 584 गंगापुर गोसाल (काशीपुर) में पात्र लाभार्थियों को मिलेंगे.

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2. हरिद्वार

जनपद में कुल 4528 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है, इनमें 544 मंगलौर, 448 झब्बरपुर, 1152 अन्नेखी, 1088 बेल्दी (बेलड़ी, रुड़की), 768 आवास शिकारपुर एवं 528 इंद्रलोक आवासीय योजना के तहत बन रहे हैं. 

3. नैनीताल

जनपद के उम्मेदनगर (रामनगर) में सभी 528 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है.

4. देहरादून

जनपद में धौलास हाउसिंग स्कीम के तहत 240 में से 180 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है.

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के सुरक्षा की मजबूत नींव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है. प्रदेश में हजारों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजना का सीधा मिला है. पात्र परिवारों की मदद के लिए योजना में अब राज्य सरकार की हिस्सेदारी को ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार किया जा रहा है.

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Published at : 20 Aug 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Pmay-u UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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