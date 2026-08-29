प्रयागराज में हादसा, स्वामी नारायण मंदिर का 3 मंजिला हिस्सा भरभराकर गिरा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ा हादसा हो गया. शुक्रवार देर रात क़रीब 11 बजे यहां स्थित स्वामी नारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा अचनाक भरभराकर गड्ढे में गिर गया. जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि मंदिर के पीछे एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये हादसा हुआ. ग़नीमत ये रही कि इसमें किसी जान माल की हानि नहीं हुई है.

खबर के मुताबिक जार्ज टाउन थाना क्षेत्र में स्थित स्वामी नारायण मंदिर के पीछे एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था. यहां तीन मंजिला इमारत बनाई जानी थी, पिछले तीन चार महीनों से यहां निर्माण कार्य चल रहा था. जिसके लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था. बारिश के चलते इस गड्ढे में पानी भर जाता था. लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से निर्माण कार्य बंद चल रहा था.

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गड्ढे में पानी भरने से गिरा मंदिर का हिस्सा

आशंका जताई जा रही है कि गड्ढे की वजह से मंदिर में बने कमरे की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे देर रात उसी गढ्ढे में मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा भरभरा कर गिर गया. तेज आवाज के साथ हुए हादसे से आस-पास के लोग दहशत में आ गए और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हालांकि गनीमत यह रही कि उसे वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था और कोई जनहानि नहीं हुई.

मंदिर की सुरक्षा गार्ड सूबेदार सिंह ने बताया कि मंदिर के इस हिस्से में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर रुकते थे. खास तौर पर दक्षिण भारतीय श्रद्धालु यहां पर आकर ठहरते हैं. मंदिर का जो हिस्सा गिरा है वह धर्मशाला के रूप में प्रयोग किया जाता था. लेकिन ख़राब मौसम की वजह से यहां ज्यादा श्रद्धालु नहीं आ रहे थे. हादसे के वक्त भी यहां कोई मौजूद नहीं था.

हादसे के चश्मदीद ने मोइन अली ने बताया कि मंदिर के पीछे एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है. जिसके लिए गड्ढा खोदा गया था. बारिश की वजह से इसमें पानी भर गया था, इसकी वजह से मंदिर की दीवारों पर सीलन बढ़ गई थी, और गिर गया. हादसे के वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था.

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