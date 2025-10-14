प्रयागराज की तहसील में अचानक होने लगी पैसों की बारिश, बंदर का अनोखा कारनामा देख दौड़ने लगे लोग

प्रयागराज के सोरांव तहसील में सोमवार को एक अजीब नज़ारा देखने को मिला. यहां एक बंदर अचानक पेड़ से 500-500 रुपए के नोट बरसाने लगा. आसमान से नोट गिरते देख लोग भागते-दौड़ते वहां पहुंचे और नोट समेटने लगे. जब लोगों ने ऊपर देखा तो पाया कि एक बंदर के हाथ में पैसों की गड्डी थी. जैसे ही लोगों ने शोर मचाया, बंदर और ऊंची डाल पर चढ़ गया. यह पूरा वाकया अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मामला सोरांव तहसील के आज़ाद सभागार के सामने का है. यहां एक युवक अपनी बाइक पार्क करके रजिस्ट्री के काम के लिए अंदर गया था. उसने बाइक की डिग्गी में पैसे रखे थे. तभी मौका पाकर एक बंदर वहां पहुंचा और बड़ी चालाकी से डिग्गी खोल डाली. उसने अंदर रखे बैग को खंगाला और फिर पूरे बैग को लेकर पास ही के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया.

पेड़ पर बैठकर शुरू की पैसों की बारिश

जैसे ही बंदर बैग लेकर भागा, वहां मौजूद लोगों ने हल्ला मचाया. शोर सुनकर बंदर और ऊपर चढ़ गया और बैग से पॉलिथीन निकाली. उसने उसमें बंधी पैसों की गड्डी का रबर बैंड तोड़ा और नोट फेंकने शुरू कर दिए. देखते ही देखते पेड़ के नीचे 500-500 के नोटों की बारिश होने लगी. यह नज़ारा देखकर आसपास अफरातफरी मच गई और लोग नोट लूटने में जुट गए.

बंदर को भगाने की कोशिशें नाकाम रहीं

पैसे उड़ते देख बाइक का मालिक दंग रह गया. उसने बंदर को भगाने के लिए कई जतन किए, लोगों के साथ मिलकर आवाजें लगाईं, यहां तक कि कुछ ने ईंट-पत्थर फेंककर डराने की कोशिश की. लेकिन बंदर मानने को तैयार नहीं था. वह मजे से नोट फेंकता रहा और लोग नीचे बटोरते रहे.

लोगों ने बनाया वीडियो, वायरल हुआ मामला

घटना के दौरान मौके पर खड़े एक शख्स ने पूरी वारदात का वीडियो बना लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदर किस तरह डिग्गी से पॉलीथिन निकालकर पेड़ पर चढ़ता है और फिर नोटों की बारिश करता है. बाद में जब युवक को पता चला कि वही पॉलीथिन उसके पैसों से भरी थी, तो उसके होश उड़ गए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग बंदर की इस हरकत पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.