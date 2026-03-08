पीलीभीत में युवक को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा छोटा भाई

पीलीभीत में अजीबोगरीब मामला सामने आया जब बड़े भाई को जहरीले सांप ने काट लिया तो छोटा भाई ने हिम्मत से डिब्बे से जहरीले सांप को बंद कर अपने बड़े भाई को जिला अस्पताल लेकर पहुंच गया. यह देखकर जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डाक्टर भी अचंभे में रह गए. डॉक्टर ने सांप को एक तरफ रख दिया और मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया. इसके साथ ही वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई. ये डरावनी तस्वीर देख इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल मरीज का इलाज जारी है.

चारा काटने खेत में गया था शख्स

अमरिया थाना क्षेत्र के मुडलिया गौसू निवासी सरदार हरविंदर सिंह जानवरों के लिए चारा काटने खेत में गए हुए थे. चारा काटते समय अचानक उन्हें सांप ने काट लिया. सांप काटने के बाद कुछ दूरी पर स्थित अपने घर पहुंचे पूरी घटना परिजनों को बताई. जानकारी के बाद छोटे भाई मलकीत सिंह ने जूनून में आकर मौके पर पहुंच कर सांप को डब्बे में बंद कर लिया.

इसके बाद अपने भाई और सांप को को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने सांप को डॉक्टर को दिखाया. जिससे वार्ड में हड़कंप मच गया. इसके बाद परिजनों ने सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही वन कर्मी अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने परिजनों से सांप को लेकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.

वन विभाग ने दी यह जानकारी

वन विभाग से मिली सूचना के मुताबिक डिब्बे मे बंद कर लाया गया जहरीला सांप कोबरा की प्रजाति है जिसे गांव की भाषामे पदम नाग भी कहते है जिसके काटने से अक्सर मरीज गहरी नींद के साथ साथ मृत्यू भी हो जाती है.

फिलहाल मरीज का अभी उपचार जारी है, जिसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है. जिला चिकित्सालय में तैनात इमरजेंसी में चिकित्सक ने बताया मरीज का ईलाज कराया जा रहा है. एंटीवेनम इंजेक्शन के साथ उपचार दिया जा रहा है.

