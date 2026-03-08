ग्रेटर नोएडा सूरजपुर स्थित साइट-5 के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में एक भूखंड के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी एग्रीमेंट टू सेल तो कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की. पैसे वापस मांगने पर अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी. जिला न्यायालय के आदेश पर पति-पत्नी समेत तीन के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ठगी के पूरे मामले पर एक नजर

जनकारी के अनुसार, जीटा-1 सेक्टर स्थित पूर्वांचल हाईटस सोसाइटी निवासी जितेंद्र चौधरी पुत्र जिले सिंह को सिकंदराबाद के राजारामपुर गांव निवासी उर्मेश सिंह पुत्र बिजेंद्र सिंह, संगीता सिंह पत्नी उर्मेश सिंह और वंश पुत्र उर्मेश सिंह को एक भूखंड दिखाया था.

सात नवम्बर 2025 को उनके बीच भूखंड का सौदा एक करोड लाख रुपये में हुआ था. उन्होंने 50 लाख रुपये संगीता और उनके बेटे वंश को दिए थे. 22 जनवरी 2026 को सेल डीड के समय बाकी पैसे देने तय किए गए.

पीड़ित ने लगाया ये आरोप

आरोप है कि बाद में उन्होंने सेल डीड निष्पादित कराने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया. साथ ही गाली-गलौज और अभद्रता की. दोबारा से सेल डीड और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि साजिश के तहत पति-पत्नी और उनके बेटे ने सेल डीड के नाम पर उनसे 50 लाख रुपये हड़प लिए. पुलिस ने उर्मेश सिंह, संगीता और उनके बेटे वंश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए संज्ञान लिया है. पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस ने इस ठगी के मामले की भी जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जाएगा. फिलहाल मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है.

